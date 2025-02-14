SCFI連5黑！美東線跌逾12％　業者估3月運價也無上漲跡象

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

最新一期SCFI運價指數連續5周走跌，本周下跌137.83點或7.27％至1758.82，其中，美東線下跌逾12％最深，美西也跌近10％，業者指出，美國線的運價預計將會持續下滑，主要是貨量沒有顯著增加，3月運價也沒有明顯上漲跡象，仍待持續觀察。

本周4大航線中，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌197美元或11％至1608美元；地中海線每TEU下跌221美元或7.28％至2815美元；美西線每FEU（40呎櫃）下跌388美元或9.87％至3544美元；美東線每FEU下跌665美元或12.11％至4825美元。

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業者指出，目前來看美西運價約落在3200美元、美約為4100美元，歐洲價格約落在2300美元至2600美元，這樣的價格會一直到2月底。

美國線運價下周四左右有可能再往下一些，主要是因為現在工廠尚未完全復工，貨量並沒有出現明顯增加的情況，仍待持續觀察，不過基本上3月運價也沒有太大上漲的跡象。

對於川普關稅戰因應，業者強調，川普每天都變化多端，讓人很難應對，要是漲關稅、廠商就會漲價；不過，隨著全球經濟復甦、貿易需求回溫，海運及內貿物流市場可望逐步回穩。

貨櫃三雄14日股價漲跌互見，長榮（2603）收每股211.5元，下跌4元或1.86％；陽明（2609）收70.3元，上漲0.2元或0.29％；萬海（2615）收82.3元，上漲1.5元或1.86％。