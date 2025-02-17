水湳核心區1案都還沒有　3指標推升房價直追七期

▲被視為全台少有重點發展區的水湳經貿園區，大型公共建設率先進行，2025年包含「國際會展中心」、「綠美圖」等國際指標建築都將落成。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被視為全台少有重點發展區的水湳經貿園區，大型公共建設率先進行，2025年包含「國際會展中心」、「綠美圖」等國際指標建築都將落成，也讓規劃20年熟成的水湳經貿園區核心區，在目前一個漸暗都尚未完工下，房價直追七期。

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永慶不動產水湳中清愛買加盟店店東李易錚指出：「水湳勢必將成為下一個明日之星，儘管核心區大樓住宅案尚在興建中，最快預計2、3年後才完工，但從3指標來觀察，水湳都將成為精華中的精華。」

▲水湳經貿園區位於中央公園周邊的核心區，目前一個新案都沒有。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，包含2025年即將落成的「國際會展中心」、「綠美圖」等大型建設，讓水湳未來商圈、國際型聚落、人流加速，再來，台中市府預計要月底標售的土地，在底價部分每坪土地單價劍指300萬元，以成本概念來說，未來推案價格不會低，最後就是指標型建商插旗，如華固建設已進駐，甚至還興建大型接待中心，顯示市場看好其未來發展潛力。

李易錚說：「雖然整體房市仍受大環境影響，去年受到打房政策影響，交易量下滑，許多買方持觀望態度。目前市場上成交10件約有6成物件選擇降價，但並非賠售，只是屋主願意讓利。」

▲水湳不僅吸引台中在地開發商，北部豪宅建商華固建設更假馬進駐已興建大型接待中心，顯示市場看好其未來發展潛力。（圖／記者陳筱惠攝）

水湳的發展潛力除了因緊鄰推案熱區14期重劃區，且水湳擁有中央公園等大型綠地，加上國際級的規劃，這些都成為房市利多，吸引許多高資產客目光。李易錚認為：「水湳經過20年的發展，正進入初段發酵期，其未來潛力不容小覷，即使價格較高，仍吸引不少買方願意出手。」

不過目前市況以首購族為主，李易錚表示：「目前台中市首購族預算落在2千萬元左右，要以這個總價進入水湳，幾乎不可能，不過也有滿多首購族看好鄰近水湳，如大鵬國小、水湳市場周遭的舊水湳地區找尋物件，包含不少小華廈都是近期熱門物件。」





▲永慶不動產水湳中清愛買加盟店店東李易錚指出，未來3年台中歷經最大交屋潮，小換大、大換小的需求屆時將成為市場主力。（圖／業者提供）



對於未來，李易錚說：「整個大台中區域，在第七波打房後，基本上是哀嚎遍野，去年10月影響最大，但觀望的首購族也於11月、12月回溫，過年期間甚至相當亮眼，雖不像新青安政策剛推出時瘋狂，但未來3年剛好也歷經台中最大交屋潮，小換大、大換小的需求屆時將成為市場主力。」

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