彰化和美迎交屋潮　市場轉向佈局土地

▲過去中部建商轉往彰化縣市佈局，其中和美鎮是彰化縣第一大鎮，近5年更是吸引大型建商前往開發大樓新案。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

過去中部建商轉往蛋白區佈局，尤其是彰化縣市，其中和美鎮是彰化縣第一大鎮，近5年更是吸引大型建商前往開發大樓新案，但隨著房市政策與迎來交屋潮，目前新屋、中古屋市場呈現冷靜期，在地房仲表示，陸續仍有開發商佈局，近期土地成交比重明顯增高。

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年後房市回溫，加上彰化和美地區迎來交屋潮，彰化縣和美鎮去年底開始已有多個建案陸續交屋，有巢氏房屋彰化和美泉順加盟店店長陳柏獻表示：「目前和美地區新大樓交易，新成屋價格約落在每坪30～35萬元，自919第七波信用管制後，買方呈現趨緩狀態，多抱持觀望不著急心態。」

▲和美鎮自去年底開始已有多個建案陸續交屋，新屋量尚未釋出。（圖／資料照）



也因近期迎來多座社區交屋，新屋量尚未釋出、中古屋供給給沒有明顯增加，加上新青安貸款審核期長達3至4個月，使買方信心受到影響，導致成交速度趨緩。整體房市持穩。

不過陳柏獻觀察：「去年第三、四季彰化縣的土地交易佔比，已攀升至整體市場的40%，較過去普遍落在30%左右的水準明顯上升。其中，和美地區的土地成交活絡，開發商持續進場，建商對土地持有態度趨於保守但仍積極購地。顯示業者對市場後勢仍抱持信心。」

▲有巢氏房屋彰化和美泉順加盟店店長陳柏獻表示，市場普遍看好土地市場後續表現，土地價格仍有上漲空間。（圖／業者提供）

另外，除了建地，位於和美的工業用地市場同樣受到關注，目前成交單價已達每坪30萬元以上，追上建地價格，尤其是稀有的都市計畫內乙工土地更顯珍貴。

陳柏獻表示：「市場普遍看好土地市場後續表現，土地價格仍有上漲空間，以近期成交價格來說如伸港地區土地已從實登揭露，每坪均價11.5萬元攀升至成交價12.3萬元，而和美百坪左右面積的土地行情亦達每坪33萬元以上，部分更突破40萬元大關。」

綜合來看，陳柏獻認為：「雖然市場短期內受整體經濟影響略有波動，但建商持續佈局，土地交易熱度不減，加上通膨嚴重之下，原物料、工資是回不去的，因此反而是土地市場展現保值性，具備進可攻、退可守的韌性。」

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