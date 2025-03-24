從白手起家到億元團隊！新竹店東洪秋蘋為了兒子女兒、轉戰孫慶餘董事長加盟平台

▲永慶不動產店東洪秋蘋(後排黑衣)期許兒子女兒、孫子孫女，一直跟著孫慶餘董事長和永慶集團永續經營。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

在房仲業打滾多年，洪秋蘋以爽朗性格與專業實力闖出一片天，從土地開發仲介白手起家，如今已是擁有五間加盟店、年業績突破1.3億元的市場指標人物。然而，這條成功之路，真正的轉捩點，來自於十年前她的一個關鍵抉擇——選擇加入永慶不動產。

當年，洪秋蘋看中永慶房產集團董事長孫慶餘的遠見與共享理念。他不吝分享直營成功經驗，並推動加盟體系的發展，使加盟店東能夠站在巨人的肩膀上前進。更重要的是，身為母親的她，也考量到「二代傳承」的課題。於是，她毅然從自營品牌轉為加盟永慶不動產，這一決定不僅讓事業穩步成長，更為兒子女兒未來鋪好了路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今，洪秋蘋的三名兒女已紛紛加入這個體系，攜手打造房仲事業。她笑著說：「我們都擁有誠實經營的信念，一起在永慶集團成長，回頭看當初的決定，真的覺得很慶幸！」

談及孫慶餘董事長的經營理念，洪秋蘋充滿敬佩。他所推動的「聯賣機制」，讓資源共享、交易效率提升；「先誠實再成交」的核心價值，更讓團隊在市場上贏得信任。此外，永慶加盟總部還不斷優化〈i智慧Pro系統〉與〈行動智能經紀人APP〉，這些創新工具為經營帶來強大助力，也成為兒子女兒接棒事業的重要資產。

▲對於孫慶餘董事長在聯賣、科技創新上的遠見，洪秋蘋(前左五)十分認同。它是事業助力，也是傳承兒子女兒重要資產。

回憶過去自營品牌的經歷，洪秋蘋坦言，那時她曾砸下大筆資金建立系統平台，卻因缺乏內容與資源，始終無法發揮最大效益。此外，每年都要獨自摸索市場趨勢，訂定策略，既辛苦又不確定成效。相比之下，加盟永慶不動產後，總部提供完整培訓、策略指導與經驗傳承，讓團隊得以穩健擴展事業版圖。

而促使兒子女兒接棒的契機，則來自長女范喬雅。十多年前，她仍是大學生時，就立志投身房仲業。但當時，洪秋蘋與先生的重心仍在土地開發仲介，並未準備好為下一代打造合適的環境。於是，他們決定先在永慶加盟體系站穩腳步，再一步步將孩子納入事業。

如今，大女兒范喬雅與丈夫經營永義房屋關埔家樂城加盟店，兒子范瀚中則是華興家樂城加盟店的店東，小女兒范語真也一同打拼。三人肩負重任，積極學習，通過〈房仲經營管理師〉認證，在總部的指導下成長為優秀的領導者。

▲永慶不動產店東洪秋蘋十年前從自營轉招，目前已是5間加盟店、年業績逾1.3億元的指標團隊。

洪秋蘋深知，自己是80年代的仲介，而孩子們則是新世代，他們的經營思維勢必不同。她不再堅持過去的方法，而是選擇提供舞台與資源，讓他們自由發揮、創造佳績。她笑著說：「年輕一代人才輩出，只要給予合適的工具和適時的指導，他們就能拼出好成績。」

當然，家人一同經營難免會有意見分歧，但洪秋蘋深信，在永慶加盟體系的支持下，兒子女兒能夠贏得客戶的認同與信任，打造屬於自己的房仲事業。她更充滿期待地說：「未來，第三代、第四代…我們要生生不息地傳承下去，與孫慶餘董事長及永慶房產集團一起邁向永續經營！」

#孫慶餘 #永慶不動產 #兒子女兒 #傳承 #房仲

延伸閱讀

潘心紜放手、成就兒子女兒立足中台灣房仲業 孫慶餘董事長的加盟平台是關鍵

https://finance.ettoday.net/news/2921369

成功打造加盟四品牌 永慶董事長孫慶餘讓店東開店給兒子女兒經營傳承

https://finance.ettoday.net/news/2892940