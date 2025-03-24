ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

從白手起家到億元團隊！新竹店東洪秋蘋為了兒子女兒、轉戰孫慶餘董事長加盟平台

▲▼ 孫慶餘,永慶不動產,兒子女兒,傳承,房仲,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶不動產店東洪秋蘋(後排黑衣)期許兒子女兒、孫子孫女，一直跟著孫慶餘董事長和永慶集團永續經營。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

在房仲業打滾多年，洪秋蘋以爽朗性格與專業實力闖出一片天，從土地開發仲介白手起家，如今已是擁有五間加盟店、年業績突破1.3億元的市場指標人物。然而，這條成功之路，真正的轉捩點，來自於十年前她的一個關鍵抉擇——選擇加入永慶不動產。

當年，洪秋蘋看中永慶房產集團董事長孫慶餘的遠見與共享理念。他不吝分享直營成功經驗，並推動加盟體系的發展，使加盟店東能夠站在巨人的肩膀上前進。更重要的是，身為母親的她，也考量到「二代傳承」的課題。於是，她毅然從自營品牌轉為加盟永慶不動產，這一決定不僅讓事業穩步成長，更為兒子女兒未來鋪好了路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今，洪秋蘋的三名兒女已紛紛加入這個體系，攜手打造房仲事業。她笑著說：「我們都擁有誠實經營的信念，一起在永慶集團成長，回頭看當初的決定，真的覺得很慶幸！」

談及孫慶餘董事長的經營理念，洪秋蘋充滿敬佩。他所推動的「聯賣機制」，讓資源共享、交易效率提升；「先誠實再成交」的核心價值，更讓團隊在市場上贏得信任。此外，永慶加盟總部還不斷優化〈i智慧Pro系統〉與〈行動智能經紀人APP〉，這些創新工具為經營帶來強大助力，也成為兒子女兒接棒事業的重要資產。

▲▼ 孫慶餘,永慶不動產,兒子女兒,傳承,房仲,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲對於孫慶餘董事長在聯賣、科技創新上的遠見，洪秋蘋(前左五)十分認同。它是事業助力，也是傳承兒子女兒重要資產。

回憶過去自營品牌的經歷，洪秋蘋坦言，那時她曾砸下大筆資金建立系統平台，卻因缺乏內容與資源，始終無法發揮最大效益。此外，每年都要獨自摸索市場趨勢，訂定策略，既辛苦又不確定成效。相比之下，加盟永慶不動產後，總部提供完整培訓、策略指導與經驗傳承，讓團隊得以穩健擴展事業版圖。

而促使兒子女兒接棒的契機，則來自長女范喬雅。十多年前，她仍是大學生時，就立志投身房仲業。但當時，洪秋蘋與先生的重心仍在土地開發仲介，並未準備好為下一代打造合適的環境。於是，他們決定先在永慶加盟體系站穩腳步，再一步步將孩子納入事業。

如今，大女兒范喬雅與丈夫經營永義房屋關埔家樂城加盟店，兒子范瀚中則是華興家樂城加盟店的店東，小女兒范語真也一同打拼。三人肩負重任，積極學習，通過〈房仲經營管理師〉認證，在總部的指導下成長為優秀的領導者。

▲▼ 孫慶餘,永慶不動產,兒子女兒,傳承,房仲,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶不動產店東洪秋蘋十年前從自營轉招，目前已是5間加盟店、年業績逾1.3億元的指標團隊。

洪秋蘋深知，自己是80年代的仲介，而孩子們則是新世代，他們的經營思維勢必不同。她不再堅持過去的方法，而是選擇提供舞台與資源，讓他們自由發揮、創造佳績。她笑著說：「年輕一代人才輩出，只要給予合適的工具和適時的指導，他們就能拼出好成績。」

當然，家人一同經營難免會有意見分歧，但洪秋蘋深信，在永慶加盟體系的支持下，兒子女兒能夠贏得客戶的認同與信任，打造屬於自己的房仲事業。她更充滿期待地說：「未來，第三代、第四代…我們要生生不息地傳承下去，與孫慶餘董事長及永慶房產集團一起邁向永續經營！」

#孫慶餘 #永慶不動產 #兒子女兒 #傳承 #房仲

延伸閱讀
潘心紜放手、成就兒子女兒立足中台灣房仲業　孫慶餘董事長的加盟平台是關鍵
https://finance.ettoday.net/news/2921369

成功打造加盟四品牌　永慶董事長孫慶餘讓店東開店給兒子女兒經營傳承
https://finance.ettoday.net/news/2892940

關鍵字： 孫慶餘永慶不動產兒子女兒傳承房仲永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

推薦閱讀

潘心紜放手、成就兒子女兒立足中台灣房仲業　孫慶餘董事長的加盟平台是關鍵

潘心紜放手、成就兒子女兒立足中台灣房仲業　孫慶餘董事長的加盟平台是關鍵

永慶不動產雲林虎尾科大加盟店的潘心紜店東，深耕雲林地區超過二十年！十三年前，她洞察到永慶房產集團加盟體系在孫慶餘董事長帶領下的無窮潛力，毅然轉戰、創立了永慶不動產雲林虎尾科大加盟店。現在她的兒子女兒也接手房仲事業，成為實際經營者，服務範圍橫跨台中、彰化、雲林和南投。

2025-03-07 16:41
電價審議會將登場　郭智輝再喊話「爭取立院撥補」

電價審議會將登場　郭智輝再喊話「爭取立院撥補」

電價審議委員會預定將在本周登場，電價調漲勢在必行，經濟部長郭智輝今（24）日指出，電價仍尊重委員會決定，但持續爭取立法院同意撥補，對台電財務有非常好的助益。

2025-03-24 09:50
英特爾陳立武首秀　3／31發表演講

英特爾陳立武首秀　3／31發表演講

特爾將於3月31日至4月1日舉行年度活動「Intel Vision 2025」，這次活動將由新任CEO陳立武首次主持開幕式主題演講。陳立武於3月18日正式上任，並致力於將英特爾打造成世界一流產品公司和代工廠。

2025-03-24 11:49
2工程師魂斷玉山！中鋼證實員工遇難　「深感遺憾惋惜」

2工程師魂斷玉山！中鋼證實員工遇難　「深感遺憾惋惜」

近日高山連日降雪，不少登山客前往想一睹風采，未料發生憾事，2名中鋼工程師前往攀登玉山不幸遭雪埋，對此，中鋼（2002）今發布聲明回應，公司深感惋惜，並持續宣導同仁從事戶外活動前做足準備，確保自身安全。

2025-03-24 10:46
千萬獎金沒人領！去年11-12月發票最大獎剩1人未領　5／5到期

千萬獎金沒人領！去年11-12月發票最大獎剩1人未領　5／5到期

今年1-2月統一發票中獎號碼即將在明（25）日開出，財政部清查大額中獎發票未兌領情形，驚見去年11-12月開出18張千萬發票特別獎只剩桃園市龜山區「北方麵飯館」食品210元未領，5月5日兌獎到期；另外200萬元獎項也有4人還沒現身，其中2張為超商消費，財政部急尋。

2025-03-24 10:30
普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

國民黨團端出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，主張全民普發現金1萬元，主計總處主計長陳淑姿今（24）日表示，「配合政院資源調度，預計在114年8月底送出，115年中央總預算案與附屬單位及綜計表供立法院審議」，外界推估全民最快9月就可領到，不過陳淑姿隨後直言「不可能」。

2025-03-24 11:47
永豐金股息殖利率誘人　盤中帶量漲近4%突破季線

永豐金股息殖利率誘人　盤中帶量漲近4%突破季線

永豐金（2890）股利出爐，每股配發現金股息0.91元、股票股利0.34元，合計1.25元股利，創下歷史新高，配發率達71.4%，優於往年60%～65%水準，潛在股息殖利率誘人，今（24）日跳空走高上攻23.1元，突破22.75元季線大關，漲幅一度逼近4%，到10點半左右成交量逼近3.5萬張。

2025-03-24 10:54
築間第14個品牌「芡芳石頭火鍋」首店插旗台中　上半年拚展10間店

築間第14個品牌「芡芳石頭火鍋」首店插旗台中　上半年拚展10間店

築間（7723）集團再推新品牌，看好年產值400億元火鍋商機，瞄準Q2及母親節檔期到來，再推出全新鍋物品牌「「芡芳石頭火鍋」，成為集團第14個品牌，4／2將在台中正式開出首店，並陸續插旗全台各地，除台中外，4月還會開出新北永和、樹林、基隆、台南成大等共計5家店，今年上半年目標開出10家店。

2025-03-24 12:06
不只黃仁勳！COMPUTEX大咖+1　高通執行長現身演講

不只黃仁勳！COMPUTEX大咖+1　高通執行長現身演講

COMPUTEX主題演講嘉賓再曝光！高通總裁暨執行長Cristiano Amon將擔任COMPUTEX 2025主題演講講者，分享AI如何徹底改變裝置體驗與對於生態系的願景，活動將於5月19日下午2點在南港展覽館2館7樓舉行。

2025-03-24 12:05
為川普投資美國！資誠揭5大投資陷阱　「不符稅務申報要求」居首

為川普投資美國！資誠揭5大投資陷阱　「不符稅務申報要求」居首

美國總統川普的關稅威脅及其不斷變化的貿易政策帶來的不確定性，正開始對世界經濟產生寒蟬效應。資誠會計師事務所今（24）日指出，許多台商正在考慮或已經開始對美國進行更大規模的投資。同時，也有許多台灣公司計劃或已經加入聯盟，在美國投資方面互相幫助，但投資美國有5大陷阱，台商出手前宜多做評估。

2025-03-24 12:04

讀者迴響

熱門新聞

普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

房屋稅2.0來了！今自用住宅戶籍登記最終日　壓線上車省稅4倍

2工程師魂斷玉山！中鋼證實員工遇難　「深感遺憾惋惜」

繼承3億遺產「繳稅1600萬」他月薪39K慌了！律師曝4招

千萬獎金沒人領！去年11-12月發票最大獎剩1人未領　5／5到期

李嘉誠賣碼頭中國船不會無處可靠　買主貝萊德是中國最大外資基金

NCC自陷停擺僵局　全因前主委陳耀祥失算

黃金狂歡現「1820美元」腰斬逆風！　分析師：漲多衝擊美元地位

從債轉股！　達人首選不是0050而是這檔

台積電崛起4關鍵！　日經商業出特輯向台灣學習

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366