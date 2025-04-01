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「高雄小天母」信用管制後　屋主讓利房價出現10%下修

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▲高雄三民區的大樂河堤商圈，素有「高雄小天母」之稱，以其優越的生活機能與舒適的環境，長期吸引自住客與換屋族的青睞。（圖／有巢氏房屋高雄裕誠河堤加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄三民區的大樂河堤商圈，素有「高雄小天母」之稱，以其優越的生活機能與舒適的環境，長期吸引自住客與換屋族的青睞，專家表示，央行第七波信用管制以來，買賣雙方出現拉鋸，近期屋主願意讓利，房價已出現1成下修。

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▲大樂河堤商圈位於高雄三民區的核心地帶，每年都吸引不少年輕家庭、換屋族購屋。（圖／有巢氏房屋高雄裕誠河堤加盟店提供）

有巢氏房屋高雄裕誠河堤加盟店店東蘇聖發表示，大樂河堤商圈位於高雄三民區的核心地帶，河堤公園從明誠路延伸至天祥路，綠意盎然的環境成為居民晨運與休閒的熱門去處，附近的好市多大順店、漢神巨蛋等，都能滿足購物與娛樂需求，憑藉優越的生活機能與綠意盎然的環境，每年都吸引不少年輕家庭、換屋族購屋。

大樂河堤商圈以大樓為主力商品，蘇聖發指出，平均屋齡約25~30年，區內幾乎沒有老舊透天或公寓，居住品質極具保證。目前房價平均落在每坪27萬元左右，若是面公園第一排的物件，則可達35萬元。相較去年7、8月的房價高點，在央行9月祭出第七波信用管制後，房價下修約7~10%。

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▲這波房價下修主要受到整體房市氛圍與政府政策的雙重影響。去年上半年，高雄房市熱到「越晚買越貴」，如今氛圍轉變，購屋信心略顯保守。（圖／有巢氏房屋高雄裕誠河堤加盟店提供）

蘇聖發表示，這波房價下修主要受到整體房市氛圍與政府政策的雙重影響。去年上半年，高雄房市熱到民眾擔心「越晚買越貴」，如今氛圍轉變，購屋信心略顯保守，屋主為加速交易願意適度讓利。同時，待售期拉長也讓早期以低成本入手房產的賣家，擁有更多議價空間。

之後該區還有交通利多加持，蘇聖發表示，根據之前高雄市捷運局透露的規劃，高雄捷運紫線將以黃線的民族站為起點，沿著民族路延伸，途經民族大順，並在大樂河堤商圈內的民族大樂與文藻設置2座捷運站。這條全新路線不僅大幅提升區域交通便利性，更為商圈注入強大發展動能，預計完工後，居民生活將更加便捷，帶動區域價值水漲船高。

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▲有巢氏房屋高雄裕誠河堤加盟店店東蘇聖發表示，相較去年7、8月的房價高點，在央行9月祭出第七波信用管制後，房價下修約7%至10%。（圖／有巢氏房屋高雄裕誠河堤加盟店提供）

蘇聖發分析，台積電效應、國際局勢與通貨膨脹等因素，近年來推升高雄房價顯著上漲，大樂河堤商圈憑藉其剛性需求與新案陸續推出，未來性備受看好，也有不少在地居民表示，「父母住河堤社區，自己也想買這裡」，足見區域的認同感與吸引力。

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