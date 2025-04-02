乾杯去年每股賺0.84元　超額配息1.5元

廣達林百里連莊《富比士》台灣首富 5人身價擠進全球500強

《富比士》全球富豪排行榜今日揭曉，「老AI股」廣達（2382）75歲創辦人林百里以117億美元資產連莊台灣首富，這份榜單同時揭露連同林百里在內，台灣有5人進入全球富豪前500名排行。

Meta AI研發負責人5月離職 關鍵時刻引發市場關注

Meta 的人工智慧研究負責人Joelle Pineau宣布將於 5 月 30 日離職，這一消息在公司積極推進人工智慧投資的關鍵時刻引起廣泛關注。

一表看懂10檔債券ETF人氣王 高配息最受青睞

根據集保中心公布的3月28日最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF中今年來雖然呈現增加的有34檔，不過整體受益人是減少42735人，總人數來到2058959人。觀察今年來受益人逆勢增加最多的前十檔，分別：群益優選非投等債（00953B）、群益美國非投債（00945B）、國泰投資級公司債（00725B）、凱基A級公司債（00950B）、元大美債1-3（00719B）、第一金優選非投債（00981B）、台新特選IG債10+（00980B）、元大優息投等債（00968B）、中信美國公債0-1（00

中共軍演3檔軍工股噴量 寶一盤中亮燈居成交王

地緣政治緊張，日前總統賴清德表示，編列特別預算提升國防預算占GDP比重至3%以上，以及中國大陸軍演，上述題材點火軍工股攻勢，今（2）日寶一（8222）開高走高，一度亮燈漲停，亞航（2630）、漢翔（2634）兩檔航空軍工股跟進上攻，惟追價買盤後繼無力，股價在9點15分之後跟著翻黑。

川普「解放日」關稅害美股7巨頭承壓 專家示警短期衝擊AI投資

在美國總統川普即將宣布新一輪關稅政策的前夕，市場對主要科技股的短期走勢顯現出擔憂，特別是人工智慧（AI）領域的投資前景變得不確定。

停止交易利空大！福懋油跌9％急拉 樺晟跌停逾4000張排隊賣

老牌油廠福懋油（1225）面臨下市危機，下周起停止交易，今（2）日開盤跳空一度跌逾9％，不過隨後有買盤進入護盤，股價一度急拉盤紅；面臨同樣困境的樺晟（3202）則是一開盤就跳空跌停鎖死，股價只剩3.96元，還有逾4000張排隊等賣。

日央警告川普關稅 短期推升美國通膨但長期冷卻經濟成長

美國總統川普關稅政策即將在當地時間2日公告後實施，日本央行行長植田和男今（2）日在該國國會聽證時指出，這項政策對美國而言，雖然更高的關稅可能在短期內推動美國通膨上升，但長期效果尚不確定，因為更高的關稅可能會冷卻美國的經濟增長並抑制其價格增長。

川普關稅戰將公布！3大預測方向 4檔債券ETF對沖衰退風險

本週的重點，相信全部都聚焦在週三（4月2日）的川普對等關稅公告日開始，在此之前，由於不清楚具體會實施哪些關稅，如今看來，台股市場已經用大跌來作回應，觀察今年3月大盤如今已經超過9.3%，從歷史跌幅來看，上次2022年6月正在經歷高升息與通膨暴漲的階段，那時的單月跌幅則達11.8%，顯示市場的恐慌程度甚至逼近於通膨與升息的雙重夾擊程度。

財報變財爆！2檔下周起停止買賣 5家變更交易

上市櫃公司113年度財報截止，證交所、櫃買中心雙雙公告福懋油（1225）、樺晟（3202）2家上市櫃公司未在期限內交出財報，將自下周一（4月7日）停止買賣，另有5家公司變更交易，打入全額交割。

長榮航招募百名地勤起薪4.3萬 今年估晉用160名機師

全球航空市場擴大，長榮航（2618）持續增班及佈局全新航點，為廣攬優秀人才，今宣布啟動2025年第2梯地勤人員招募，報名日期自即日起至4／13止，釋出近百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪4.3萬元起，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定；另今年度也預計晉用約160名機師，空服員則依運能需求滾動式辦理招募。