乾杯去年每股賺0.84元　超額配息1.5元

▲乾杯集團。（圖／乾杯提供）
記者廖婕妤／台北報導
乾杯（1269）公告2024年財報，全年合併營收為45.14億元，寫歷史次高，稅後淨利為1716.2萬元，EPS為0.84元；董事會決議擬超額配發每股1.5元現金股利，配息率達178.57％，並將於6／26召開股東會。
乾杯表示，去年獲利減少主要是因中國市場復甦不如運期，營運規模從22家縮編至11家；但台灣市場保持穩定營運動能，持續汰弱留強，外販事業擴大倉儲並強化加工業務，營收顯著增長近5成。
展望今年，乾杯指出，將加大展店力道、聚焦台灣市場擴張，以旗下標榜老饕日常鍋物的「黑毛屋」作為展店主力，加速強勢品牌的市場佈局，並將推出全新品牌，以期進一步推動營收增長與整體獲利表現。
針對海外市場，中國事業採取謹慎的經營策略，持續優化各店營運績效，實現逐步提升獲利的目標；英國事業持續推進行銷推廣活動，提高品牌曝光與在地溝通，期望該品牌未來成為集團的重要營運動能。
乾杯集團現有8個品牌，包含乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、KANPAI CLASSIC、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、黑毛屋招待所、高木和牛食堂。店鋪數總計64家，台灣52家、中國11家、英國1家。
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