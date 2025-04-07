利空接踵　美西線長約價估回落至1700美元上下、電商貨估減五成

▲美國線長約估計今年均價在1700美元下。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

正在協商簽署的貨櫃船運美國線五月長約，因為川普的對等關稅徵收幅度偏高、對大陸建造船舶擬收取高額港口費，小額電商貨5月2日取消關稅豁免，貨方拒絕按去年長約價加高300-400美元，有亞洲籍大型貨櫃船公司台灣公司高階估計，今年美西線長約平均價估計會落在1700美元上下，不會有2000美元以上的價格。

在今年3月初，業界原估超大型直客美西美大箱長約價約在1500-1700美元之間，不收旺季附加費(PSS)，美東加價800美元；大型直客約在美西約在1700-1800美元之間，美東加價1000美元，不收旺季附加費；中型直客美西約2000美元，美東約3000美元，收旺季附加費。去年超大型直客長約價在1200-1500美元之間，大型與中型客戶在1500-1700美元之間。

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國內股票上市櫃攬貨公司今日內部報告指出，大陸華北地區鋼鋁產品、化工品、輪胎、低貨值產品及冷凍櫃受對等關稅影響較大，減少或暫停出貨；華中地區部分客人把貨物提前到4/9日出。4/14日後有部分訂艙退訂，轉為觀望。

電商成本因已超出貨物底價，估計貨量會影響約50%；亞馬遜全球開店物流項目資深經理李瑄透露，中國輸美國的電商貨，九成是以海運運送，不是外界想像的多數是以空運運送。華南地區少量傢俱和日用品客人表示需要暫停訂艙。其餘大型直客(BCO)還在等國外指示。該公司表示，4/5前母船離港可豁免10%基本關稅，4/9以前母船離港可豁免對等關稅。

全美零售聯合會(NRF)最新公布的預測，估美國進口櫃量6月減3.2%，7月減13.9%，且不看好下半年。另對於陸製船比例高的船公司，貨主有降低簽約貨量現象，迫使相關船公司降價求貨，影響整體市場運價。