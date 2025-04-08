中美貿易戰往死裡打　法人連出兩篇評論憂貨櫃運力過剩急速飆高

▲中美貿易戰往死裡打，法人憂貨櫃運力過剩急速飆高。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

針對中國6日宣布對美國加徵34％關稅，川普7日宣稱中國大陸若8日不撤銷34％新增關稅，美國將再加徵50％關稅。對此，中國商務部新聞發言人今(8)日也回擊，「如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。」對於中美貿易戰往死裡打，有法人上午連出兩篇評論，第一篇指海空運輸需求將逐季大減，第二篇估整體貨櫃航運的供給過剩壓力將急速飆高。

有法人今日清晨見到川普擬再課中國50%關稅訊息，發評論指出，世界工廠中國再被加稅，海空運輸需求將逐季大減；建議投資人避險不受關稅影響的類股；稍晚見到中國商務部「奉陪到底」的訊息後，中午再出評論，指出整體貨櫃航運的供給過剩壓力將急速飆高，1Q很可能就是 2025年單季高點，後續，將逐季快速下滑，可能出現虧損。

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中國商務部表示，如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。美方對華加征所謂「對等關稅」毫無根據，是典型的單邊霸凌做法，中方已經採取的反制措施是為了維護自身主權安全發展利益，維護正常的國際貿易秩序，完全是正當之舉。

美方威脅升級對華關稅，是錯上加錯，再次暴露了美方的訛詐本質，中方對此絕不接受。 如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。

中方重申，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措施，停止對華經貿打壓，與中方在相互尊重的基礎上，通過平等對話妥善解決分歧。

法人分析，中國回擊美國的高關稅，美國勢必再度回擊，美中雙方將陷入關稅不斷升高的死亡螺旋。2024年全年，中國對美國出口5246.56億美元；中國自美國進口1636.24億美元。



美中不停拉高關稅，終將使美中貿易絕大多數產品售價超過消費者負擔能力，造成相關的製造業失去訂單，海空運輸業失去貨源，虧損疑慮逐漸升高當中；航空貨運與貨櫃船運都面臨相同的疑慮。



貨櫃船運待交新船數量龐大，又遇上關稅戰引發的需求衰退，產業供給過剩疑慮快速升高，截至今日為止，全球貨櫃船隊運力(供給)3203萬箱(20呎櫃)，截至今年02月底，全球待交貨櫃新船850萬箱，全數下水後，將使全球貨櫃船隊運力增加27%。



未來貨櫃船運一方面面對大量新船下水的供給壓力，一方面面對美中關稅戰飆高，所帶來的需求大減，整體貨櫃航運的供給過剩壓力將急速飆高，1Q很可能就是2025年單季高點，後續將逐季快速下滑，可能出現虧損。