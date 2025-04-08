擁高額保留盈餘　陽明、長榮相繼購入日本建造貨櫃船

▲陽明與長榮分別購入日本建造船舶。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

大陸媒體針對陽明海運與長榮海運近期分別公告購入日本建造船舶，形容台灣地區航運企業正在大量買入日本貨櫃船。國內業界高階指出，根據陽明去年財報，公司保留盈餘高達2722.88億元，約86.67億美元，長榮保留盈餘有5041.65億元，約153.08億美元，手上資金充足，自然會優先添購生財工具。

陽明是向日本今治造船廠旗下的正榮汽船，購入3艘訂造中甲醇雙燃料貨櫃船，交易總金額約3.39億美元至3,60億美元，約新台幣108.28至114.98億元。

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長榮海運則是出手超過10億美元收購和租用了10艘大型貨櫃船。根據該公司公告，有5艘租改購的2萬箱(20呎櫃)級貨櫃船。另外花費4.51億美元租入了3艘在租的2萬箱和2艘1.4萬箱貨櫃船。

根據VV數據顯示，2萬箱貨櫃船目前單船價格在1.95億美元上下，之所以買斷價格僅在9千萬美元-1.1億美元之間，應該是之前簽署的合約屬於租購性質，本次可能是買斷或提前買斷。

至於添購日本建造船舶是否與美國擬針對大陸建造船舶收取額外港口費有關，業界高階認為應該無關，因為美國針對陸製船草擬的三項收費當中，船隊中的中國建造船舶佔25%以上且少於50%，收費最高75萬美元；船隊中的中國建造船舶佔0%以上且小於25%，收費最高50萬美元，而根據Alphaliner針對全球前十大貨櫃船公司所做統計，長榮陸製船佔18.67%、陽明佔8.89%，排名第11的萬海航運，該公司表示約佔一成。