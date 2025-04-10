貨櫃三雄營收／長榮Q1寫次高、萬海年增3成　陽明3月年減15％

▲萬海航運。（圖／萬海提供）



記者廖婕妤／台北報導

貨櫃三雄公告3月營收，受到地緣政治動盪及運價下跌影響，長榮（2603）及陽明（2609）單月營收皆較上月減少，不過長榮Q1合併營收仍成長24％、陽明年增近4％；萬海（2615）單月營收雙增，Q1營收大增34％。

長榮海運（2603）3月合併營收為335.17億元，月減2.09％、年增11.29％，主要是隨市場受未來國際經貿局勢動盪的影響，使單月營收微幅減少；累計今年Q1合併營收為1099.99億元，年增24.10％，寫歷史次高。

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陽明海運（2609）3月合併營收為132.29億元，月減9.97％、年減14.91％，主要是農曆春節後市場需求放緩致運價下跌，使整體營收較上月減少；累計今年Q1合併營收為455.16億元，年增3.92％。

陽明表示，目前美國線市場貨載出貨因對等關稅政策有影響，具體影響程度與範圍仍待各國與美國關稅協商結果而定，故將依關稅情況發展及市場狀況審慎應對；其他航線如亞洲近洋線、歐洲線貨運需求則維持平穩。

陽明指出，此外，美軍對胡塞武裝組織發動空襲，導致地緣局勢再次升溫，短期內仍無法判斷紅海何時恢復正常通行，在確保安全情況下，航商仍持續繞行好望角應對，加上近期歐洲主要港口如安特衛普、鹿特丹、漢堡、熱內亞等受罷工、惡劣天候影響持續擁塞，對船期穩定及艙位供給均有影響。

萬海航運（2615）3月合併營收為117.85億元，月增10.83％、年增24.04％；累計今年Q1合併營收為370.90億元，年增34.30％，寫同期第3高

萬海指出，受美國公布對等關稅政策的影響，可能造成區域間的貨量移轉，將密切與客戶保持聯繫來了解出貨變化，並據以優化航線及船舶布局；此外，4月將新增越南、泰國至東印度直航航線，以提供往返東南亞和印度間更優質、迅速且綿密運輸服務。