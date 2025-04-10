航空4雄齊寫最強3月！　星宇、虎航Q1寫單季新高

▲長榮航、華航首季營收突破500億元。（圖／桃機提供）



記者廖婕妤／台北報導

我國4大航空公司今（10）日同步公告3月營收，單月營收都比去年同期成長，單月、首季營收也都寫下同期新高，其中，長榮航（2618）及華航（2610）首季營收都突破500億元，星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）都寫下單季新高紀錄。

長榮航（2618）3月合併營收為182.24億元，月增9.3％、年增2.85％，寫同期新高；累計今年Q1合併營收為549.44億元，年增5.83％，寫同期新高。

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長榮航表示，3月客運營收為115.75億元，歐美長線載客率維持8成以上水準，東南亞航線的清邁、峴港及河內等熱門旅遊航點表現依然亮眼，載客率超過9成，東北亞航線適逢賞櫻季節開始，訂位需求穩定；3月貨運營收為45.42億元，年增21.38％，Q1末需求穩定成長，台灣AI伺服器、東南亞服飾與電子產品及中國電商等貨源量能穩定，公司充分運用貨機及客機艙腹運能，整體貨運營收表現穩定增長。

長榮航指出，將持續擴充機隊並提升服務品質，於4／8再交付一架全新波音787-9，配置皇璽桂冠艙、豪華經濟艙及經濟艙3艙等，將於5／16起執飛桃園-慕尼黑航線，並於5／27起投入桃園-米蘭航線營運。

華航（2610）3月合併營收為173.23億元，月增8％、年增4.95％，寫同期新高；累計今年Q1合併營收為526.46億元，年增8.23％，寫下同期新高、單季次高表現。

華航表示，3月客運收入為99.74億元，迎接4月春遊旺季，歐洲、澳洲及日本等地區預估載客率皆可達8成以上，東京、大阪、福岡和熊本航線表現最佳，另為擴大服務旅客，桃園往返鹿兒島、高雄往返沖繩增班，高雄往返重慶已復航，4月15日起至5月30日，高雄往返福岡復飛每周4班。

華航指出，3月貨運收入為58.97億元，月增30.44％、年增27.5％，在農曆新年及元宵節假期結束後，台灣、中國及越南等地出貨量恢復正常，將持續關注國際航空貨運市場變化，機動因應各地出口貨量，優化貨源組成，適時調度航班以兼顧營收及成本，維持高單位收益。

星宇航空（2646）3月合併營收為35.52億元，月增4.3％、年增34.22%，寫同期新高；累計Q1合併營收為111.95億元，年增40%，創下單季新高。

星宇航空表示，3月客運營收28.74億元，年增22%，整體載客率仍穩定維持8成水準，4月進入日本賞櫻旅遊旺季，訂位需求持續強勁；3月貨運營收為3.75億元，月增48%、年增127%，市場運價及貨量同步提升，帶動貨運收入攀升至歷史新高。

星宇航空指出，3月底引進第9架A350-900新機，整體機隊規模達27架機。隨著機隊擴增，積極開闢新市場，台北–神戶與台中–神戶航線將於4月18日正式啟航，台北-安大略航線也將於6月2日啟航。



台灣虎航（6757）3月合併營收為14.09億元，月減7.7％、年增1.5%，創同期新高；累計今年Q1合併營收為46.29億元，年增9％，寫單季新高。

台灣虎航持續布局東北亞市場，將於5／29開航桃園-米子航線，也是飛航日本的第22個航點、台日往返將達29條，且第16屆台日觀光高峰論壇也將在鳥取縣舉辦，讓此航線的開航更具象徵意義，也成為台灣虎航在日本中國地方布局的第2個航點。