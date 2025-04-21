竹科人買房外溢4大區　在地房仲推王爺壟重劃區「最平衡」

▲竹科人購屋需求強，但周邊房價高漲，外溢到新竹蛋白區的現象越來越明顯。（圖／永慶提供）

記者項瀚／新竹報導

竹科人購屋需求強，但周邊房價高漲，外溢到新竹蛋白區的現象越來越明顯。在地房仲表示，外溢區域包括竹東、湖口新豐、竹南頭份、南寮，其中湖口坐擁王爺壟重劃區，面積大、屬低密度開發，又兼具生活舒適度與生活機能，最平衡。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？ 內行指：反而會有新契機

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶不動產湖口安宅光復加盟店東孫瑀表示，新竹科技園區購屋剛性需求強勁，但近年周圍的竹北、新竹市等區房價漲勢兇猛，新古屋成交單價達60~70萬元，新建案甚至8字頭，使得園區客也出現明顯的外溢現象。

外溢到哪？孫瑀表示：「以竹科為中心點的四周，包括竹東、湖口新豐、竹南頭份、南寮等蛋白區移動，其中湖口擁最大的重劃區，也就是王爺壟重劃區，屬於公辦重劃，開發完整，頗受園區客青睞。」

孫瑀表示：「王爺壟重劃區除了面積大，又是採低密度開發，頗有莊園感，生活品質佳，同時因為開發已成熟，連鎖店家如麥當勞、星巴克、Net、全國電子等等都進駐，兼顧生活機能條件，是新竹蛋白區中最具平衡的區域。」

孫瑀接著介紹：「王爺壟重劃區只有主要幹道規劃商用區，會興建大樓，目前屋齡普遍都在5年內，成交單價落在40萬元上下，新建案則約45萬元左右，對比竹北相當是打了6~7折，CP值高。」

▲王爺壟重劃區有8成比例都是透天產品。（圖／永慶提供）

另外，王爺壟重劃區有8成比例都是透天產品，相當受園區客青睞。孫瑀介紹，主要可分為有前院、1樓當作車庫兩種產品，前者地坪多在30坪上下，建坪約在50~60坪，總價2300~2500萬元；後者地坪20~25坪，建坪差不多，總價2000萬元。

面對當今房市景氣不佳，孫瑀表示，湖口房價仍屬相對低價，且除了園區買盤，還有在地產業支撐，中長期房市仍持續看好，但目前來看，若屋主希望成交，還是建議價格下修5~10%。





▲孫瑀相當看好新竹湖口的房市發展。（圖／永慶提供）

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？ 內行指：反而會有新契機