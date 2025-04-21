ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普關稅衝擊　勞動部6大項目護勞工

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

因應川普關稅衝擊，行政院正式核定880億支持方案申請細節，勞動部避免企業用人大幅波動、勞工失業風險上升及青年初次就業困難等問題，已擬訂《因應美國對等關稅政策支持勞工安定就業推動要點》，規劃支持受影響企業辦訓、減班休息勞工再充電、維持僱用安定、整合型就業服務、鼓勵青年參加政策性產業訓練課程、初次尋職青年就業促進等6大工作項目，協助勞工穩定就業。

勞動部說明，為因應美國關稅政策帶來之衝擊，依此情境與重點對象，特訂此6大工作項目，涵蓋不同年齡層及勞動條件的勞工族群，將視情形陸續推出；推動工作項目所需經費，於《強化經濟韌性及出口供應鏈支持特別條例》及特別預算尚未通過前，將先以就業安定基金等相關基金預算支應，確保給勞工的協助不延宕、不中斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一、支持受影響企業辦理職能訓練：協助受衝擊企業提升員工職能，提供內部或聯合辦訓最高補助200萬元，並延長114年度受理申請至9月30日，鼓勵企業積極投入職能升級。

第二、減班休息勞工再充電：在職勞工與事業單位協議實施減班休息期間，可利用空檔參加勞動部核定課程，並依實際訓練時數申請訓練津貼，亦可在薪資差額內合併領取僱用安定薪資補貼。針對月薪30,300元以下低薪勞工，每月參訓12小時內也可申領津貼，最長6個月。

第三、維持僱用安定：為避免企業因關稅而裁員，推動雇主透過勞雇協商縮短工時與調薪，由政府提供減班勞工薪資差額補貼。目前已開放橡膠製品、機械設備、其他運輸工具及其零件製造業三業別申請，未來將視經濟與就業情勢滾動核對，擴大適用產業。

第四、整合型就業服務：由公立就業服務機構主動協助受衝擊產業離職之中高齡等失業勞工對接缺工之事業單位，提供「先僱後訓」的工作崗位訓練補助、僱用獎助及職務再設計補助，提供客製化整合協助，強化就業媒合成效。

第五、鼓勵青年參加政策性產業訓練課程：將配合青年尋職季節與產業衝擊狀況推動青年訓練獎勵措施，協助15至29歲青年安心參訓、培養國家重點與跨域產業技能，每月獎助學習獎勵金1萬元，最高12萬元。

第六、初次尋職青年穩定就業措施：針對未就學未就業之青年，提供職涯輔導與每月5,000元尋職津貼，若於計畫期間穩定就業並達階段性工作月數，領取尋職津貼與就業獎勵合計最高可獲4萬5,000元，鼓勵積極就業與持續投入職場。

勞動部指出，上述6大工作項目的啟動時機，將配合情勢演變及勞工需求陸續推出，支持企業辦訓及勞動部既有就業服務措施現即可用；針對特定產業受影響所衍生之勞工與初次尋職青年協助措施，已依實際受衝擊產業範圍並配合青年尋職季節，調整、放寬適用條件及協助作法，包括提高額度、加大低薪勞工照顧力道、放寬再充電職訓津貼得與維持僱用安定之補助併領等，正整備啟動作業中；至於維持僱用安定所採補貼措施，則將視關稅談判結果及政府支持企業營運各項方案之實施情形，適時評估推動。

關鍵字： 勞動部880億支持方案川普關稅勞工安定青年就業

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

28年 #老賓士 不見了！　竊賊冒充 #車主 報廢賺6千

推薦閱讀

NIKE供應商、老牌紡織廠集盛　85歲董座葉守焞逝世

NIKE供應商、老牌紡織廠集盛　85歲董座葉守焞逝世

擁有NIKE、ADIDAS、Lululemon等國際大客戶的老牌上市紡織廠集盛（1455）今（21）日透過重訊公告，85歲的董事長葉守焞逝世，公司將召開臨時董事會推選董事長，逾56年打拼畫下句點。董事會召開後另行公告，公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人分層負責，對公司營運無影響。

2025-04-21 17:50
川普關稅「全民股災」衝擊上班族　股民平均損失23.5萬元

川普關稅「全民股災」衝擊上班族　股民平均損失23.5萬元

川普祭出關稅戰造成國際金融市場劇烈震盪，台股重挫讓不少上班族一夕之間陷入投資失血、生活緊縮的雙重壓力，根據人力銀行調查，這波「全民股災」衝擊上班族，平均損失高達23.5萬元，還有上班族因關稅衝擊已面臨無薪假、裁員危機。

2025-04-21 13:35
台股ETF受益人破1100萬新紀錄　市值型、季配高息款受青睞

台股ETF受益人破1100萬新紀錄　市值型、季配高息款受青睞

「護國神山」台積電（2330）上周公布亮眼財報，並釋出優於預期的營運展望，市場情緒略有回穩，台股加權指數周線小跌0.68%，投資人依然逢低加碼台股ETF。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增8萬人，突破1100萬人大關，續創歷史新高，今年以來受益人數已增加逾85萬人，其中仍以市值型與季配高股息ETF較受投資人青睞。

2025-04-21 14:56
美對中製船徵收港口費　散裝船適用豁免條款、油輪可轉嫁給租家

美對中製船徵收港口費　散裝船適用豁免條款、油輪可轉嫁給租家

美國貿易代表署（USTR）為了遏制中國在全球造船市場的主導地位，對中國製船徵收港口進口費用，但也有一些豁免條款；市場分析，美國政策將導致全球新造船需求出現區域性轉移向韓國、日本與台灣，船公司可能改派非中國製船進入美國港口，或改由墨西哥、加拿大等替代港口中轉，散裝航運將適用豁免條款、油輪市場預計可將港口費轉嫁給租家。

2025-04-21 12:45
台積電董座魏哲家去年年薪漲7成「破9億創新高」　24位管理層年薪破億

台積電董座魏哲家去年年薪漲7成「破9億創新高」　24位管理層年薪破億

根據晶圓代工龍頭台積電 （2330）的2024最新年報，董事長魏哲家去年年薪上看9.46億元，換算下來年增超過7成，創下新高，前董座劉德音則年領董事酬金為 3.47 億元，年減34.4%，受惠營運創高，有23 位副總級別以上的高階主管年薪超過 1 億元，數量較前年翻倍。

2025-04-21 12:34
最猛金融股！台產擬配息2元+減資3成　每股領5元盤中勁揚8%

最猛金融股！台產擬配息2元+減資3成　每股領5元盤中勁揚8%

台股盤中跌逾260點，上市櫃上漲家數僅約200多檔，但台產（2832）挾減資與配息利多，今（21）日盤中逆勢走揚漲逾8%，為表現最強勢的金融股。

2025-04-21 11:36
黃金飆每錢13850元天價　銀樓老闆：股災畢業生錢進金市

黃金飆每錢13850元天價　銀樓老闆：股災畢業生錢進金市

受到美國總統川普介入聯準會（Fed）、美中關係緊張等消息影響，美元走弱，國際金價持續飆高，今（21）日現貨黃金已來到每盎司3380美元再刷新高，台銀黃金存摺與銀樓飾金報價也同步刷天價，近午盤各自來到每公克台幣3560元與每錢13850元天價，年漲幅皆逾4成，銀樓老闆分析，川普讓黃金價格飛起來，不少人從股市「畢業」轉入金市懷抱。

2025-04-21 11:26
哈日族揪心！日圓飆「0.2346」逾3年最苦　10萬台幣少換6萬日圓

哈日族揪心！日圓飆「0.2346」逾3年最苦　10萬台幣少換6萬日圓

哈日族揪心！日圓強升，台銀今（21）日外匯牌告價直線上衝，第1盤就掛出「0.2342」直奔去年8月5日盤中高點，開盤12分鐘內再「連3跳」，一路衝破0.2343、0.2344兩價位，暫報0.2345，換算10萬台幣少換6萬日圓，為台幣換匯逾3年來最難討便宜的一天。

2025-04-21 09:30
川普關稅戰　華航董座高星潢：視運能狀況彈性調整

川普關稅戰　華航董座高星潢：視運能狀況彈性調整

川普關稅政策對海空運造成衝擊，航空貨運有出現一小波快單，但量已經趨緩；近期關稅政策是否對航空市場造成影響，華航（2610）董事長高星潢僅回應，還是會看整個運能、運量的狀況，會做彈性調整。

2025-04-21 16:01
搶進手搖飲市場！全家茶飲業績年增3成　統一超雙品牌攻千億商機

搶進手搖飲市場！全家茶飲業績年增3成　統一超雙品牌攻千億商機

台灣人愛喝手搖飲，看好本土茶飲千億元商機，超商也紛紛搶攻手搖飲市場，全家（5903）茶飲業績年增3成，並宣布旗下茶飲品牌更名為「Let's Tea」，此次再推出4款新品搶攻夏季手搖飲商機；統一超（2912）新鮮現萃好茶業績連3年成長，透過「CITY TEA現萃茶」及新品牌「不可思議茶BAR」雙品牌策略搶攻千億商機。

2025-04-21 11:50

讀者迴響

熱門新聞

313萬存股族嗨領！10檔金融股東會紀念品一表看　6金控開獎

黃金飆每錢13850元天價　銀樓老闆：股災畢業生錢進金市

哈日族揪心！日圓飆「0.2346」逾3年最苦　10萬台幣少換6萬日圓

最猛金融股！台產擬配息2元+減資3成　每股領5元盤中勁揚8%

NIKE供應商、老牌紡織廠集盛　85歲董座葉守焞逝世

川普喊「黃金法則」　國際金價突破3397美元

51檔股東會上車倒數計時一表看　3家開放零股換紀念品

光陽內鬥6天落幕　關鍵原因曝光

台積電美國廠去年虧損143億元　創赴美設廠後新高

愛山林發重訊　董事會決議配息1元、配股4元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366