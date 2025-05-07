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空姐買房最愛桃園2區　在地帶路：還有2字頭

▲▼ 桃園南崁 。（圖／有巢氏房屋蘆）

▲桃園機場從業人員多，自然也有龐大的居住需求，山鼻重劃區、南崁是熱門的選擇。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／桃園報導

桃園機場從業人員最愛買哪裡的房？在地房仲表示，A10山鼻重劃區、南崁都是熱門選擇，前者屋齡普遍在2年內，新案已來到4字頭行情，南崁則除了鄰近機場，當地生活機能又充沛，中古大樓2字頭就有機會入手。

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桃園機場從業人員多，自然具備龐大的居住需求。有巢氏房屋蘆竹南崁光明加盟店東邱顯哲觀察，機場相關從業人員基於交通便利性，主要首選2大區塊，分別是A10山鼻重劃區、南崁市區，且這兩區購屋、租屋需求都相當強勁，新人頭起年會先租，之後以買代租，接著再換屋，而這過程原則上只要不換工作，就不會離開。

邱顯哲表示，從山鼻重劃區搭乘機捷，5~10分鐘就可抵達桃園機場，非常方便，該區目前成屋屋齡都不超過2年，成交價已逐漸走升來到4字頭，2房總價1400~1500萬元、3房1700~1800萬元，由於是新建案，以相同房數的物件來說，對比南崁中古屋，坪數普遍小。

邱顯哲接著表示，南崁通往機場也頗為便利，可以開車、也有客運直達車的選項，普遍來說只需15~20分鐘通勤時間，此外南崁還具備生活機能成熟的優勢，因此成為機場從業人員買房首選地段之一，另外由於鄰近交流道，也吸引不少雙北外溢族群，買盤更加多元。

▲▼ 桃園南崁 。（圖／有巢氏房屋蘆）

▲南崁通往機場頗為便利，可以開車、也有客運直達車，普遍來說只需15~20分鐘通勤時間。（圖／有巢氏房屋提供）

邱顯哲介紹，南崁可分為上、下南崁，上南崁發展較早，除了部分中悅體系的社區，大多社區屋齡都超過20年，以25年以上的物件來說，還能買到2字頭，10年內則約35萬元左右。

至於下南崁，邱顯哲表示，該區因具有捷運G13站、200多公頃區段徵收議題，房價會稍微高一些，新案成交價已來到5字頭，屋齡20年社區也達每坪33~36萬元行情。

總結來說，邱顯哲相當看好桃園房市長期發展，「對比雙北，桃園仍是房價基期仍低，且重大建設多、持續具有人口紅利支撐，剛需買盤強勁，值得期待。」

▲▼ 桃園南崁 。（圖／有巢氏房屋蘆）

▲邱顯哲相當看好桃園房市發展。（圖／有巢氏房屋提供）

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