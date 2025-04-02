宜蘭市自住需求強　在地房仲：多數人都想搬進蛋黃區

▲宜蘭市自住需求強，房市指名度高。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／宜蘭報導

宜蘭市自住需求強，就有當地房仲分享，以自己公司為例，大多接觸自住客，因此央行919打房後成交量僅下降1成，價格方面屋主期待值高，修正2~3%是極限。此外，他也介紹了宜蘭市的3大購屋熱區。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！ 5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有巢氏房屋宜蘭黎明國小加盟店東林其衞表示：「宜蘭市房市與六都不同，買方大多都是自住自用客，市場相對穩定，受政府打炒房政策的衝擊相對小，公司幾乎都是承接自住客，觀察去年919前後，我們公司的交易量僅下降1成。」

林其衞進一步表示：「宜蘭市作為宜蘭地區的蛋黃區，有6~7成都是當地自用型買方，建設多、工作機會多，許多宜蘭較外圍地區的客戶，不論首購、換屋都希望買到宜蘭市中心來。」

房價方面，林其衞觀察：「由於宜蘭是以剛性需求為主，量縮得不嚴重，價格也是如此，目前雖然議價空間是有增加，屋主開價下調，但同時屋主的期待心理也依舊很強，成交價修正2~3％、微幅讓價已是極限。」





▲宜蘭市共可分為3大購屋區塊，分別是東區、文化中心商圈、縣政中心。（圖／有巢氏房屋提供）

接著，林其衞介紹，宜蘭市共可分為3大購屋區塊，分別是東區、文化中心商圈、縣政中心。首先，東區受惠高速公路，人潮機能近年增多，此外還坐擁陽明醫院醫療資源，加上政府退輔會的土地開發計畫，區域發展值得期待，是宜蘭房市發展的新戰場，該區預售單價約30萬元上下，中古大樓則約25~30萬元。

第二文化中心商圈，林其衞表示，該區發展較早，生活機能成熟，也是傳統的文教區，擁宜蘭大學、宜蘭高中、蘭陽女中、復興國中等等，區域新建案成交單價落在35~45萬元，中古大樓則為30~35萬元。

第三是縣政中心，林其衞表示，該區是全宜蘭居住品質最佳的區域，整體屋齡普偏新，又鄰近宜蘭運動公園，還有可能享受到未來高鐵建設利多，區域指標中古屋單價已達45萬元水準。

▲林其衞相當看好宜蘭市的房市前景。（圖／有巢氏房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！ 5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」