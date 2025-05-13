雲林斗六出現議價空間　生活圈選屋「還有1字頭」

▲斗六市生活機能相當好，屋齡30年的「國家大第」還有1字頭的甜甜價。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

近期房市受多重因素影響，包含貸款條件收緊、全球政經動盪如川普政策效應、股市下挫等外部因素，使得購屋者信心受到衝擊，導致市場觀望氣氛濃厚。雲林斗六在地業者觀察，目前大樓物件議價空間拉大至15%至25%，釋出量增加，議價壓力同步提升。

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全台各地都出現房價溢價率上升，不過，雖然買氣趨於保守，剛性需求仍舊存在。而雲林縣蛋黃區的斗六市，在歷經大型開發商進駐後，預售屋房價暴衝至3字頭，但近期房市受多重因素影響，永慶不動產雲林斗六縣府加盟店副理黃信潔直言：「目前大樓物件議價空間拉大至15%至25%，釋出量增加。」

▲受惠於中科虎尾園區與斗六雲科的利多，雲林縣行政中心斗六市，整體區域仍具備一定的發展潛力。（圖／記者陳筱惠攝）

黃信潔表示，受惠於中科虎尾園區與斗六雲科的利多，雲林縣行政中心斗六市，整體區域仍具備一定的發展潛力，屬於都會蛋黃區，剛需購屋族聚焦生活機能來挑選標的。

預售市場方面，線上粗估有20場，目前斗六開價最高區，位在斗六棒球場周邊，單坪開價約每坪32至35萬元，實際成交落點則多集中在27萬元～30萬元。也因此，中古市場仍具競爭力，屋齡15年以上的中古大樓成交單價約為15至18萬元。

黃信潔分析：「目前市面上中古屋500萬元～600萬元的華廈公寓仍有穩定交易；而透天厝市場則以千萬元上下為主流。地段方面斗六主幹道鎮南路、中山路等區域，生活機能成熟，是民眾購屋首選。」

其中像是屋齡30年的「國家大第」下樓就是斗六藝術公園，也鄰近成大附設醫院、國民活動中心、斗六觀光夜市，生活機能相當好，目前單坪行情落在16~18萬元，釋出物件的行情回落去年9月。

▲雲林科技大學周邊的「大學至尊」擁有近商圈、生活機能佳，空間使用比新屋實際、價格親民的優勢。（圖／業者提供）

另外，雲林科技大學周邊的「大學至尊」也近膨鼠森林公園、雲科大、文化中心、台大醫院等，黃信潔表示：「熱門社區都擁有近商圈、生活機能佳，空間使用比新屋實際、價格親民的優勢。」





▲永慶不動產雲林斗六縣府加盟店副理黃信潔認為，預期6月以後買氣有望回溫，建議有購屋需求的民眾可持續觀察，伺機進場佈局。（圖／業者提供）

總體來看，斗六房市雖因外部變數進入短期修正期，但市場已有回歸合理價格的趨勢。黃信潔說：「屋主心態普遍轉為保守，也因此出現更多價格空間，隨著農曆年後剛性買盤逐步釋放，預期6月以後買氣有望回溫，建議有購屋需求的民眾可持續觀察，伺機進場佈局。」

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