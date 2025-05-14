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美西線運價明日將升破3千美元、7月估破5千美元　本周上海航班滿載

▲基隆港北櫃場貨櫃裝卸作業現況。（圖／基隆港務分公司提供）

▲美西線運價明日將破3千美元、7月估破5千美元。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／綜合報導　

美國對中國的關稅稅率未來90天降為30%，讓貨櫃船公司明(15)日的運價調升計畫獲得最大支撐，多數船公司都已通知目前美西約2350美元的運價，15日起調高到2900-3100美元，美東3350美元運價則調升為4000-4100美元；但也有貨櫃船公司表示，原已通知本月15日開徵旺季價附加費(PSS)計畫延至本月底，現在時間太緊迫，不會臨時改為恢復徵收，但下周會視情況再決定是否調升基本運價(GRI)。

超大型攬貨公司負責人指出，本周末預計自上海開出的航班都已滿載，但滿載並非中美達成關稅協議出現搶運潮，而是因為船公司刪減高比例航班所致，上海以外港口開出的船隻並未滿載。估計大陸有些工廠囤積的貨，下周開始會開始出貨輸美，因此6月初運價勢必再漲一波。

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大型攬貨公司高階則指出，30%的關稅還是太高，加上美元貶值，估計不會有爆倉現象。國際貨運預訂平台Freightos的研究主管猶大‧萊文(Judah Levine)也表示，他預計價格將會上升，但不會暴漲。

萊文分析，業務量的反彈可能標誌著旺季的提前開始，這將使費率保持在較高水準--但可能不會看到去年7月每大箱8000美元以上的高點，因為今年市場競爭更激烈、船噸供應充足的運營商格局，已經使今年費率水平低於去年。萊文的看法，與台灣攬貨業昨日表達的意見相同。

挪威海運市場平台Xeneta首席分析師彼得‧桑德(Peter Sand)表示，由於跨太平洋貿易的平均運輸時間為22天，託運人可能會最大化利用這一機會，在90天的時間內運輸盡可能多運些貨，從而給運費帶來上行壓力。

攬貨業高階認為，30%的高關稅與幣值問題，會讓美國進口商僅先採購部分急需的貨品，透過與出口商，消費者共同承擔增加的成本方式，先測試美國消費者的接受度，再決定後續的採購量，這也是估計貨載不會爆量的主因。

另美國線今年5月1日開始的新年度長約，在多數延後近半個月簽屬之後，目前都已趕在15日前簽署完畢，台驊物流董事長顏益財透露，美西線平均約簽在每大箱1950美元，美東約2950美元，簽約等級約分四級，根據貨量不同，每級價差在50-100美元之間。去年超大型直客長約價在1200-1500美元之間，大型與中型客戶在1500-1700美元之間。

昨日中美貿易協商結果出爐，最後敲定的稅率遠低於川普說的80%與談判前夕傳出的50%，讓大陸企業能出的貨增加許多，有出口商昨日臨時要求與船公司拉高簽約量，以確保可以取得的艙位數。

關鍵字： 美西線運價破3千美元7月破5千美元

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