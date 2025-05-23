你的「投資情商」及格嗎？行為經濟學揭曉真相　情緒才是勝負關鍵

▲情緒控管是投資成功的至要關鍵。（圖／unsplash）

記者張家瑋／綜合報導

在市場震盪的時刻，情緒往往比數據更能左右投資人的決策。最新一集的Podcast節目《不管啦！給我錢》中，就探討了「投資情緒控管」議題，從行為經濟學理論到實戰策略，讓投資人面對波動時更穩住、不被情緒綁架。

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▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，分享如何控制自己的投資情緒。

主持人強尼與海晴提到，行為經濟學中的「前景理論」（Prospect Theory）指出，投資人在面對損失時的心理壓力，遠大於獲利時的滿足感，這種「損失厭惡」常導致投資人在市場低點時賣出，錯失了市場的回升機會。

節目中也討論了「心理帳戶」（Mental Accounting）和「確認偏差」（Confirmation Bias）等行為經濟學概念。前者說明投資人會將錢劃分為不同用途，可能導致資產配置失衡；後者則讓人只接收支持自身立場的資訊，進一步放大風險。這些反應都與大腦中的「杏仁核」有關，當壓力來襲，它會觸發「戰或逃」反應，讓人做出衝動決策。

▲做重大投資決策時，先冷靜24至48小時，避免衝動做決定。（圖／翻攝自不管啦！給我錢）

強尼與海晴建議，遇到重大投資抉擇時，不妨先冷靜24至48小時，讓自己有時間再次評估，這樣能夠避免衝動決策，達到有效提升理性判斷力，做出冷靜、理智的選擇。

節目最後也提醒，市場波動是不可避免的，學會接受損失並將其視為投資過程的一部分，是每個成熟投資者必須具備的心態。只要能夠學會情緒分離，將市場波動視為自然現象，而非個人錯誤，將有助於做出理性且長期穩健的投資決策。