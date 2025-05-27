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蘇伊士運河通行船隻增　中遠、達飛、萬海與中聯等持續航紅海

▲被稱為LNG冠軍的法國達飛航運，上個月開始下單訂造甲醇燃料船。（圖／達飛通運提供）

▲法國達飛航運的船隻一直有在航行紅海與蘇伊士運河。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／綜合報導

蘇伊士運河管理局(SCA)因紅海至曼德海峽的安全情勢好轉，為鼓勵商船恢復通行蘇伊士運河，自本月15日起的90天內，對於淨噸位至少13萬噸的貨櫃輪，不論是否為空船，通行費都調降15%，讓通行船隻獲得增長。而紅海危機爆發近一年半來，包括中遠海運、達飛航運、萬海航運與中聯航運等，都有船隻持續航行紅海或通行蘇伊士運河。

去年紅海情勢緊張時，仍有兩成多船隻持續航行紅海，包括中國大陸、東南亞等國船隻，我國萬海航運總經理謝福隆去年透露，該公司掛新加坡旗的船隻，自去年年初開始，有持續在航行紅海，以不定期方式，根據收貨狀況，約兩周提供一航次，彎靠吉達、阿卡巴等港，由於萬海沒有航行以色列的紀錄，使用的是新加坡籍船，一直都保持安全航行紅海紀錄。至今該航線都還持續經營中。

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根據班輪資料庫eeSea的最新數據，顯示與回歸蘇伊士航線最密切的是法國達飛航運(CMA CGM)，該公司可能正準備探索更多航線，尤其是亞歐回程航線。eeSea運營經理John Kingori指出，船舶調度數據顯示，達飛的1.6萬箱(20呎櫃)貨櫃船「Jules Verne」輪，將於6月21日向南通過蘇伊士運河。

這艘船是海洋聯盟亞洲-地中海MED2航線，部署的15艘船，最近在前往地中海的途中經過了好望角，預計6月4日停靠瓦倫西亞，隨後在巴塞羅那和馬賽停靠，然後於6月17日抵達達飛輪船位於地中海中部的轉運中心馬爾他，之後將於6月24日抵沙烏地阿拉伯的紅海港口吉達，再前往馬來西亞巴生港。

eeSea的分析顯示，這艘船從馬薩克斯洛克出發後，因累計延誤15天航程，將利用通過蘇伊士運河，將船期延誤時間縮短為6天。eeSea的數據顯示，自2024年初胡塞武裝發動襲擊以來，達飛的儒勒·凡爾納號已經至少五次穿越紅海，其中至少一次由法國海軍護航。

該公司還採取了進一步的安全措施，主要是斷開其船舶自動識別系統(AIS)應答器並「變暗」。該船一貫只使用蘇伊士航線進行亞洲回程航行，同時保留好望角航線進行西航的回程航行。

另達飛的BEX2與海洋聯盟亞洲-地中海MED5也經過紅海，部署的12艘船都由達飛操作。海洋聯盟會員是各自派船經營某條航線，將航線艙位分租給會員公司，而不是會員共同派船經營某條線。

業界指出，達飛商船除了有法國軍艦護航，因為達飛創辦人Jacques R. Saade為黎巴嫩裔法國人，胡塞不會攻擊達飛船隻，達飛在2022年取得黎巴嫩貝魯特港(Beirut)貨櫃碼頭10年特許經營權。

上海的中聯航運董事長陳洪輝昨(26)晚指出，公司紅海、東地中海航線的船隻都有持續通行紅海，船隻懸掛五星旗，保持通訊暢通，並告知船隻沒有去過以色列，全船都是中國船員，航行安全無虞。其他大陸船隻也都是以這樣的方式航行紅海。

埃及中央銀行稍早公佈的數據顯示，運河2024年第四季營收驟減至8.809億美元，較2023年同期的24億美元大幅下跌。蘇伊士運河收入是埃及國家財政收入和外匯儲備的主要來源之一，在2022至2023財年，為埃及帶來94億美元收入，去年運河收入銳減六成多。

關鍵字： 蘇伊士運河船隻增中遠.達飛萬海中聯續航紅海

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