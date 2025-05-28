華航8字策略應對變局　董座高星潢：「飛機如武器」盼盡速交機

▲華航股東會。（圖／華航提供）

記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）今（28）日召開股東會，董事長高星潢表示，美國關稅、地緣政治等變數很多，「精準布點、穩健布局」，會持續做彈性調整，市場在哪邊、就往哪邊走，最渴望的是生財工具「飛機」可以早一點交付，也為此派一個團隊過去緊盯看能否提供協助，「飛機早點交，才有好的『武器』跟全球航空公司競爭」。

高星潢指出，由於飛機數量無法達到競爭對手的規模，因此只能就手邊飛機數量好好規劃未來航網，尋求最大的利潤，同時也不能虧待衣食父母、也就是客人，該提供的餐點、備品都不能苛刻，要讓客人覺得CP值是值得的，讓公司營運繼續往前走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航近期也大規模購機，高星潢說，為了加快交機速度，公司特別派出7人團隊進駐波音，看看是否有地方需要協助，一起尋找解方，讓「武器」盡速到位，才能擴大競爭力；航機汰舊換新後，會先加密原有航網，譬如西雅圖、紐約、越南、泰國、檳城等，把既有航線照顧好，才能夠再有新航點。

總經理陳漢銘也說，目前A321neo持續再交機，5月底會再交1架；波音787原本是今年底交付，但交機時程一直延後，所以就派機組員到波音，要讓波音知道華航很關切、急切需要，看怎麼溝通；在新機到位前，華航也持續爭取租機，A350、A321及波音787等都有在觀望。

至於貨機方面，高星潢指出，華航在北美、歐洲都有貨運航點，且貨機不受酬載影響，也可以一趟停靠多個航點，譬如北美可以一趟停洛杉磯、安大略、鳳凰城等地，不過貨機一落地就要費用，因此沒有考慮停靠鳳凰城，可以從洛杉磯或安大略用卡車運送，節省航空成本；另電商需求也都還是存在，從中國出來的電商貨佔比約達4成，但整體來說電商貨佔比大約是2成左右。