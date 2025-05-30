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開店創業別只盯租金！押金、管理費、水電等隱藏費用　搞懂眉角才能守住荷包

創業（圖／pixabay)

▲創業開店夢想看似美好，但一不小心卻可能陷入租約陷阱。（圖／pixabay)

記者張家瑋／綜合報導

創業開店夢想看似美好，但稍有不慎，就可能踩進租約陷阱！Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一集中，解析了租金談判技巧、押金與保證金的差異、常見的隱藏費用，以及最容易忽略的租約陷阱，讓新手守住寶貴的創業基金。

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▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，分享租店面如何不踩雷。

主持人強尼與海晴提到，不少創業者在簽約後才驚覺，店租只是開銷的冰山一角，像是高額管理費、水電費，甚至一開始未談清楚的「裝潢恢復責任」，都可能成為壓垮資金的關鍵因素。

強尼與海晴建議，若事前查詢周邊店面成交行情、掌握房東出租意願，並善用「長約換折扣」或「爭取裝潢免租期」等方式，往往能爭取到較有利的承租條件。此外，也應避免一次繳納半年或一年的租金，改採「押二付一」或「押一付一」付款方式，以降低資金風險與糾紛機率。

▲▼ 不管啦！給我錢。（圖／翻攝自不管啦！給我錢）

▲水電費、管理費等細節，都是影響創業成本的重要關鍵。（圖／翻攝自不管啦！給我錢）

在費用細節上，也不可掉以輕心。尤其水電部分，須特別留意是否採用商業電價，以免營運後電費飆高。另外，管理費的計算方式亦應事先釐清，確認是否含垃圾清運、公共設施使用等項目，避免後續產生額外開支。

節目最後提醒，租約中常見的「租金調漲條款」、「提前解約賠償」及「恢復原狀責任」，是創業者簽約前務必逐條釐清的三大陷阱。即便房東不願修改條款，也可嘗試透過交換條件，爭取更有利的保障空間。

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關鍵字： 創業租約陷阱費用新手

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