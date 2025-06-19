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歡慶20週年！有巢氏房屋民生敦北加盟店是台北最具代表「社區專家」之一

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲僅用3個月就創造6500萬業績，有巢氏房屋民生敦北加盟店，20周年收穫豐滿果實。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

「有巢氏房屋」自2003年創立以來，即以「社區專家」的形象備受信賴，歷經永慶房產集團23年發展，有巢氏房屋全台加盟店邁向500家，過去四年、年年協助上萬個家庭圓成家夢。作為有巢氏房屋松山區第一間加盟店－有巢氏房屋民生敦北加盟店成立滿20年，是台北地區最具代表的「社區專家」之一。

有巢氏房屋民生敦北加盟店於6月15日盛大舉辦20周年慶祝會暨節稅諮詢茶會，百位在地居民都到場祝賀。張宜羚店東致詞時表示，感謝永慶加盟總部打造形象親切專業的有巢氏房屋，也要謝謝一起打拼成長的夥伴，還有給我們服務機會的客戶。今年1-5月團隊業績近7,500萬元，也讓我有信心帶領團隊邁向年度2億的業績目標、刷新團隊最高紀錄！

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落實品牌理念　成為「社區專家」代名詞

從事不動產超過30年，張宜羚曾在信義房屋任職超過16年，期間是信義房屋七連霸年度分店個人業績總冠軍，更是期間單月、年度業績紀錄保持人。考慮創業期間，知名加盟品牌曾找她商談，給予股份、金錢資助等利益想吸引加盟，只有「有巢氏房屋」不以利益做誘因，而是提出品牌形象、經營藍圖，讓她看到永慶加盟總部對於加盟品牌的愛護，於是選擇加盟有巢氏房屋。

在地經營20年，張宜羚團隊是有巢氏房屋「社區專家」的表率。有巢氏房屋民生敦北加盟店提供不動產買賣、稅務、遺產繼承等諮詢服務，也贊助社區活動、公益捐贈年年不間斷，更耗資數百萬打造前院咖啡館，邀請居民串門子、喝咖啡、上店使用「社區友善貼心服務」服務。張宜羚也笑說，「有些居民臨時出門，會把小孩暫時託付在店裡，對我們充滿信任，讓我們很自豪！」

滿足客戶多樣化需求　更贏得老顧客稱讚

張宜羚店東指出，有巢氏房屋民生敦北加盟店能為客戶客製化提供不動產服務是最大優勢。除了住宅市場，團隊10年前就成立商仲部門專注於土地、店面、商辦、廠辦等產品，不僅降低風險、更開拓市場，助團隊蟬聯多年北區業績冠軍，這也是我們不受第七波信用管制衝擊的主因。

不動產多角化、客製化經營成功替張宜羚團隊贏來忠實顧客。像是有位知名企業的曾董事長，在加盟店剛開幕時就委託購屋，相當滿意專業服務，也持續找團隊協助廠辦、土地、農地買賣，甚至是企業總部也由團隊處理，曾董事長盛讚「張宜羚團隊就是我們全家族的不動產管家！」

張宜羚店東也相當重視團隊穩定與成長，她直言「只要有心、有拚勁，我們就會幫他站上成功道路。」例如房仲素人楊政霖，就學期間來店裡當助理，轉任業務3年就買房、買車，家人看到他的成功，也一起加入。另一位同仁張淑玲來自友店，看中團隊用心經營社區而加入，近年業績穩定維持在600萬元以上，今年更獲選台北市不動產仲介公會傑出不動產經紀營業員。

擴大招募、籌備展店　與永慶集團繼續前行

秉持著「取之於社會、用之於社會」的心態，有巢氏房屋民生敦北加盟店團隊彙整過去20年不動產買賣經驗，加上律師、會計師、地政士、建築師等資源，透過6月15日2場的節稅諮詢講座，回饋給社區鄰里。未來，專業人士的資源也將成為店頭日常服務的一環，協助居民解決困難。

張宜羚店東也積極響應永慶房產集團今年霸氣喊出「目標新展200間店、擴大招募萬名菁英」！在有巢氏房屋民生敦北加盟店歡慶20週年之際，也將擴大招募認同「社區專家」理念的夥伴，同時著手籌備展店計畫，強化人才培育，做好客戶服務，堅定與永慶房產集團繼續前行。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲將不動產及各項專業知識回饋給社區鄰里，是有巢氏房屋名符其實的「社區專家」。（圖／永慶房產集團提供）

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲20年的老顧客，曾董事長夫婦(圖左右)到場恭賀，大讚團隊值得信任、十分可靠。（圖／永慶房產集團提供）

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關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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