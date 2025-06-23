雙北外溢客不只買蛋白區　基隆房仲：市中心不少「火車族」

▲部分雙北外溢客首選基隆市中心，雖然房價較高，但生活機能佳，平常搭乘火車上下班也很方便。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／基隆報導

雙北房價高，不少人外溢到基隆買房，並以基隆蛋白區為主，開車通勤。不過，在地房仲表示，部分雙北外溢客首選基隆市中心，雖然房價較高，但生活機能佳，且平常搭乘火車上下班，通勤時間甚至更短，該區釋出量稀缺，雖然目前整體房市不景氣，但價格也沒有鬆動跡象。

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雙北房價高漲，越來越多首購族以時間換取空間，跑到更為外圍的區域買房，基隆緊鄰汐止、南港，銜接國道便利，是雙北外溢購屋族的首選之一。

有巢氏房屋基隆廟口市府加盟店東張銓倫表示，基隆蛋白區房價親民，約6~7成買盤都來自雙北外溢客群，像是中山區、安路區等等，對於開車族來說頗為方便，近年推出不少預售新案，銷售反應相當不錯，價格也節節攀升，此外中古市場也夯，以屋齡20年的社區大樓來說，成交單價約20~24萬元左右。

不過，張銓倫表示，部分雙北通勤族沒有開車，需要仰賴大眾運輸工具，雖然基隆蛋白區公車客運也不少，但上下班尖峰時間會遇到塞車，因此部分客戶會選擇基隆市中心蛋黃區，像是信義區、仁愛區，依靠火車通勤上下班，觀察基隆蛋黃區約2~3成為雙北通勤族，另外6~7成則為在地首購、換屋族群。

張銓倫說明，尖峰時間從基隆開車到台北車站，可能需要1.5小時，但若搭乘火車只需50分鐘，更省時間，而若是到汐止、南港就更方便快速了。

▲基隆市中心釋出物件不多，指名度高。（圖／有巢氏房屋提供）

張銓倫表示，基隆蛋黃區房市指名度較高的路段，包括信一路、信二路等等，鄰近基隆商業區塊，生活機能佳，新古屋成交行情已達5字頭，3房車總價近2000萬元，另外公寓成交單價抓在20~24萬元，3房總價約600~700萬元。

張銓倫表示：「基隆市中心蛋黃區素地稀缺，新案稀缺，中古釋出量也相當稀少，凸顯房價保值性，因此即便目前整體房市不景氣，但區域完全沒有見到房價修正的跡象，而蛋白區供給量稍微多一些，但也不至於形成賣壓，房價僅微幅緩跌，每坪最多僅修正1~2萬元。」

▲張銓倫表示，即便目前整體房市不景氣，但基隆市完全沒有見到房價修正的跡象。（圖／有巢氏房屋提供）

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