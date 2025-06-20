科博館房市供給斷層　穩中有撐！在地：新舊屋單價差20萬

▲台中市北區科博館生活圈因環境宜人、綠意充足，一直是老台中人心中的黃金居住地段。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台中市北區科博館生活圈一直是老台中人心中的黃金居住地段，不過在近期房市轉冷與限貸政策發酵下，區域內的購屋需求也產生結構轉變。當地房仲觀察，近期上櫃建商大舉獵地，顯示整體房價仍具支撐力，但交易熱度不若過往，其中最大挑戰來自於產品斷層與買方移轉。

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有巢氏房屋台中科博民權加盟店店長葉承豫說：「過去草悟道沿線、科博館生活圈住宅產品以老華廈與公寓為大宗，新建案供給稀少，出現供給斷層，平均中古電梯華廈每坪約30萬元，無電梯公寓則落在25至28萬元區間，也讓10年左右的新古屋普遍站上45萬元，新預售案甚至已經突破60萬元以上。」

▲北區過去3年房價呈現緩步上漲趨勢，年漲幅約落在8%至10%之間，整體波動相對平穩。（圖／資料照）



根據實價登錄資料，北區過去3年房價呈現緩步上漲趨勢，年漲幅約落在8%至10%之間，整體波動相對平穩。不過在受限貸令實施後市場溫度快速降溫，部分產品價格明顯修正，尤其是在高總價或坪數過大的中古物件，去化速度明顯放緩。

葉承豫說：「相較之下在25至38坪的產品，不僅總價相對可控，也具備較佳的流動性與轉手性，因此仍有穩定買氣支撐。科博館周邊地段雖具優質學區與生活機能，深受年長自住族群青睞，但對於年輕首購族而言，會因房價與貸款門檻高轉往北屯新興重劃區。」

▲北區過去3年房價呈現緩步上漲趨勢，近期上櫃建商加碼獵地，顯示整體房價仍具支撐力。（圖／記者陳筱惠攝）

不過他也指出：「捷運藍線與建商購地話題確實對區域帶來潛在支撐，北區缺乏大量開發腹地，新案大多需仰賴危老整合或都市更新推進，也使得房價下修空間有限，即便市場氛圍轉冷，價格依然具抗跌性。」





▲有巢氏房屋台中科博民權加盟店店長葉承豫建議，市況開價與成交落差逐漸拉大，目前是正好談價的時機點。（圖／業者提供）

面對當前市場氛圍，葉承豫建議自住型買方若看中科博館生活機能，過去市場熱絡時，屋主強勢主導定錨價格，如今買方回歸理性，開價與成交落差逐漸拉大，也是正好談價的時機點，也要依據購屋族實際居住的時間點、人口需求、學區、工作地點等去給出最佳建議。

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