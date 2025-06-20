ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

科博館房市供給斷層　穩中有撐！在地：新舊屋單價差20萬

▲科博館,國立自然科學博物館。（圖／科博館提供）

▲台中市北區科博館生活圈因環境宜人、綠意充足，一直是老台中人心中的黃金居住地段。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台中市北區科博館生活圈一直是老台中人心中的黃金居住地段，不過在近期房市轉冷與限貸政策發酵下，區域內的購屋需求也產生結構轉變。當地房仲觀察，近期上櫃建商大舉獵地，顯示整體房價仍具支撐力，但交易熱度不若過往，其中最大挑戰來自於產品斷層與買方移轉。

《地產詹哥老實說》EP262／在地曝輝達進駐「屋主賣房喊卡」　內行專買1區：CP值最高

[廣告]請繼續往下閱讀...


有巢氏房屋台中科博民權加盟店店長葉承豫說：「過去草悟道沿線、科博館生活圈住宅產品以老華廈與公寓為大宗，新建案供給稀少，出現供給斷層，平均中古電梯華廈每坪約30萬元，無電梯公寓則落在25至28萬元區間，也讓10年左右的新古屋普遍站上45萬元，新預售案甚至已經突破60萬元以上。」

▲▼台中房市,台中北區鳥瞰,台中北區房市,房中鳥瞰,台中房產。（圖／591新建案提供）

▲北區過去3年房價呈現緩步上漲趨勢，年漲幅約落在8%至10%之間，整體波動相對平穩。（圖／資料照）

根據實價登錄資料，北區過去3年房價呈現緩步上漲趨勢，年漲幅約落在8%至10%之間，整體波動相對平穩。不過在受限貸令實施後市場溫度快速降溫，部分產品價格明顯修正，尤其是在高總價或坪數過大的中古物件，去化速度明顯放緩。

葉承豫說：「相較之下在25至38坪的產品，不僅總價相對可控，也具備較佳的流動性與轉手性，因此仍有穩定買氣支撐。科博館周邊地段雖具優質學區與生活機能，深受年長自住族群青睞，但對於年輕首購族而言，會因房價與貸款門檻高轉往北屯新興重劃區。」

▲▼亞昕,購地,英才路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北區過去3年房價呈現緩步上漲趨勢，近期上櫃建商加碼獵地，顯示整體房價仍具支撐力。（圖／記者陳筱惠攝）

不過他也指出：「捷運藍線與建商購地話題確實對區域帶來潛在支撐，北區缺乏大量開發腹地，新案大多需仰賴危老整合或都市更新推進，也使得房價下修空間有限，即便市場氛圍轉冷，價格依然具抗跌性。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲有巢氏房屋台中科博民權加盟店店長葉承豫建議，市況開價與成交落差逐漸拉大，目前是正好談價的時機點。（圖／業者提供）

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

面對當前市場氛圍，葉承豫建議自住型買方若看中科博館生活機能，過去市場熱絡時，屋主強勢主導定錨價格，如今買方回歸理性，開價與成交落差逐漸拉大，也是正好談價的時機點，也要依據購屋族實際居住的時間點、人口需求、學區、工作地點等去給出最佳建議。

《地產詹哥老實說》EP262／在地曝輝達進駐「屋主賣房喊卡」　內行專買1區：CP值最高

關鍵字： 台中科博館房市房價市場永慶區域房市永慶房市訊息有巢氏房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

王大陸情侶檔涉找黑幫討債！　女友闕沐軒現身法院

推薦閱讀

快訊／美西線今日開始多數船公司都降到2500美元　歐洲線7/1調漲

快訊／美西線今日開始多數船公司都降到2500美元　歐洲線7/1調漲

超大型攬貨公司與大型攬貨公司指出，在亞洲籍大船公司帶領之下，今(20)日開始多數船公司美西線每大箱(40呎櫃)運價都從原2800-3000美元降到2500美元，非聯盟船約在2300-2400美元之間；歐洲線因為塞港與中東情勢緊張，船公司規劃7月1日起每大箱調漲200-400美元，運價會拉到每大箱3200-3400美元。

2025-06-20 15:01
特斯拉FSD新晶片量產　傳台積電獲3奈米訂單、三星為備援

特斯拉FSD新晶片量產　傳台積電獲3奈米訂單、三星為備援

電動車大廠特斯拉（Tesla）下一代FSD（全自動輔助駕駛）晶片AI5／HW5傳出已進入量產階段，外媒指出，此次晶片代工由台積電主力承接，採用先進的3奈米N3P製程，三星則為備援代工選項之一。

2025-06-20 12:54
兄弟爭報扶養70歲媽媽　國稅局曝2關鍵「年紀小的贏」

兄弟爭報扶養70歲媽媽　國稅局曝2關鍵「年紀小的贏」

綜所稅申報倒數計時，國稅局為申報扶養糾紛衍生的「親情倫理劇」再次上演，最近就有一對兄弟搶報70歲媽媽扶養的案例，雖然哥哥月月付1萬元生活費，全年花了12萬元，國稅局還是以2大關鍵判定年紀小的弟弟才有綜所稅申報扶養抵扣的空間。

2025-06-20 06:00
5月新青安受理件數、金額年減近5成　華銀有分行抱蛋

5月新青安受理件數、金額年減近5成　華銀有分行抱蛋

財政部今（19）日公告八大行庫5月新青安房貸成績，不但受理4348件，金額359億元，雙雙較去年同期衰退近5成，其中華南金（2880）旗下華南銀行（華銀）5月受理件數僅183件，由於華銀全台分行家數高達186間，業界熱議「華銀有分行抱蛋」。

2025-06-20 00:01
「三巫日」逼近！逾6兆美元史上最大期權交易　美股面臨挑戰

「三巫日」逼近！逾6兆美元史上最大期權交易　美股面臨挑戰

美股19日因「六月節」休市，但投資者正準備迎接今（20日）、周五的三巫日（triple witching）來臨，將面臨史上最大規模6.5 兆美元期權到期，此舉可能導致股市出現比最近幾周出現的溫和變化更為劇烈的波動。

2025-06-20 11:18
2銀行信用卡卡面大改版　網友熱議「巴黎鐵塔變比薩斜塔」

2銀行信用卡卡面大改版　網友熱議「巴黎鐵塔變比薩斜塔」

永豐銀行、第一銀行在7月1日進行信用卡卡面大改版作業，前者更換雙幣「幣倍卡」以及「現金回饋Green卡」2種信用卡的卡面，後者全新推出「FUTURE版面」，對於卡面更換，引發網友熱議，看法兩極；銀行強調，新卡面主要是提供給7月以後申請新戶使用，卡友現有舊卡不受影響可以繼續使用到到期前。

2025-06-20 00:01
債蛙不死心！　調查近5成持有債券ETF部位不出清

債蛙不死心！　調查近5成持有債券ETF部位不出清

債券市場今年以來波動大，市場拋售美元資產、聯準會（Fed）遲不降息，債券價格慘跌，債券ETF投資人慘套，根據國泰6月國民經濟信心調查結果顯示，有49%民眾在未來一年會維持既有的債券ETF部位不動；42%民眾傾向未來一年買進債券ETF，其中12%民眾計畫在買進一年內等待機會賣出（買進後短期賣出），30%民眾則打算買進後持有超過一年才賣出（買進後持有較長期）；僅10%民眾想在未來一年賣出目前的債券ETF部位。

2025-06-20 11:33
通行荷莫茲海峽兵險尚未調升　陽明中東線兩組船照常航行

通行荷莫茲海峽兵險尚未調升　陽明中東線兩組船照常航行

雖然以色列與伊朗之間爆發武裝衝突，倫敦海事保險市場聯合戰爭委員會(JWC)本月18日裁定暫不調高保費；船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男昨(19)日傍晚查詢，航行荷莫茲海峽，兵險仍維持0.075%到0.1%水平。陽明海運策略長吳宜達昨日在公司法說會上指出，公司在中東線有兩組船，目前都照常航行。

2025-06-20 04:00
關稅政策、匯率波動　第一金董座：短期金控獲利受衝擊在所難免

關稅政策、匯率波動　第一金董座：短期金控獲利受衝擊在所難免

第一金（2892）獲利連續4年改寫新高，第一金控暨第一銀行董事長邱月琴於今（20）日股東會上表示，美國川普政府美國優先政策，加上關稅政策、匯率波動之影響，短期內金控業獲利受衝擊勢所難免；第一金融集團將掌握全球經貿變化，盡力減緩負面影響，對於既有核心業務及數位轉型計畫，仍將加速推進，力求穩健獲利達成永續經營韌性目標，以回饋股東長期的愛護與支持。

2025-06-20 16:25
軟銀孫正義爆想與台積電合作　在美打造大型高科技園區

軟銀孫正義爆想與台積電合作　在美打造大型高科技園區

軟銀集團創辦人孫正義正尋求與台積電（2330）合作，實現他迄今為止最大的賭注，目標在亞利桑那州建立一個價值萬億美元的工業園區，用於製造機器人和人工智慧。

2025-06-20 15:59

讀者迴響

熱門新聞

即／威力彩14億獎號出爐！對中每天自然醒

威力彩飆14億「隨機買1注就好」！財經達人曝數據

即／威力彩下期飆15.5億！貳獎2注中

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

兄弟爭報扶養70歲媽媽　國稅局曝2關鍵「年紀小的贏」

華爾街罕見出清「輝達台積電」　重心放在2檔AI台股

廣達公子們一度與首富父親決裂　直言老爸像皇帝

輝達「混血王子」活招牌　曾在信義區當調酒師

逾42萬人哭哭！00713陷貼息　1.1元股息7/11入帳

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366