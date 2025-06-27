新台幣「28字頭」了　謝金河：拉大產業差距

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者張君豪翻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國與各國貿易談判還在進行中，新台幣兌美元強勢升值，今（27）早見28字頭，財信傳媒董事長謝金河觀察到新台幣強勢升值，為各行各業帶來不同影響，他以「新台幣強升帶來了產業貧負差距加大」為題撰文，連經營穩健錢櫃前5月意外出現虧損，就是所持有美元部位，因新台幣升值認列匯損所致，8月即將公佈第二季季報，恐怕會因為匯損出現意外。

新台幣兌美元今天以升值2.5分、29.14元開出，升勢無法擋，交易1個小時15分後正式突破29元價位，見28字頭，至上午11點10分，新台幣最強來到28.95元，升值2.15角。

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以下為謝金河「新台幣強升帶來了產業貧負差距加大」一文全文：

昨天去錢櫃參加董事會，一直以來經營都保守穩健的錢櫃今年前5月業外突然出現1.19億元的虧損，原來是帳上的美元在5月強升中，大約提列1.37億元的損失。錢櫃不是出口的企業，只是公司的現金以美元持有的部位高，台幣突然強升，避險不及，也遭到重傷害。

5月公布????損消息的企業還不多，比較嚴重的是汽車零組件的東陽公告5月滙損4.07億元。壽險業公布5月虧損1066億，單是新光金就虧損196.49億，大大影響金控公司5月獲利。

台灣5月出口創下517.4億美元的空前佳績，這當中，資通訊產業及半導體的出口都創造空前佳績，Ai的助攻，台灣的出口強勁，新台幣當然有升值壓力，很多有強大競爭力的公司如台積電，或者是很多毛利率逾50%的公司都可以面對新台幣升值的壓力，但很多傳統產業，一方面必須承受來自中國的內捲壓力，現在台幣強升，更加雪上加霜。

26日新台幣來到29.122，如果6月最後一個交易日是在這個位置，那麼等到8月公布第二季季報，恐怕會有很多企業會令大家驚嘆連連。

從川普的對等關稅帶來的驚嚇，台股從最低已經彈升逾5000點，台積電從780彈升至1080元，但很多老牌的傳統產業龍頭企業股價，像台泥一直破底。昨天我算了一下台塑四寶市值加起來只剩下9266億元，居然比一家國泰金控還少。

幾年前，台塑石化是市值第四大企業，現在是35，台塑45，南亞46，台化退到80以後，最近開始有人在討論台泥，台塑，南亞會不會跌出台灣50？

企業的物競天擇愈來愈嚴厲，我對智邦刮目相看，2008年智邦科技跌至4.94元，幾乎快成艱困公司，如今股價一度漲到812元，智邦科技的市值4169億元，超過台塑集團任何一家企業。

新台幣升值帶給有競爭力的科技企業乘風破浪，但是對於很多傳統產業的重擊也加大。整個產業生態就像貧富差距拉大一般，這個現象值得政府重視！

