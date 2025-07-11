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被公園環繞的中路特區　房仲認CP值高、生活機能強

▲▼ 桃園中路特區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於桃園佔地約104公頃的中路特區，近年來成為自住客眼中最具潛力的新興重劃區。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／桃園報導

位於桃園佔地約104公頃的中路特區，近年來成為自住客眼中最具潛力的新興重劃區。該區過去被視為桃園藝文特區的延伸，近年卻擁有更宜居的環境與完善的生活機能，加上房價尚未全面追上藝文特區，讓中路特區以高CP值、優質街廓、公園綠地成為雙北通勤族與年輕家庭的購屋新熱點。

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台慶不動產桃園中路正光加盟店店東吳治緯說：「中路特區最大特色在於區內擁有超過20公頃綠地，包括向陽公園、風禾公園、水秀公園等，成為親子客群首選。尤以風禾公園擁有全桃園最長溜滑梯，每逢假日吸引大量親子造訪，周邊生活氛圍濃厚、街道整潔，社區退縮設計讓人行道寬敞舒適。」

吳治緯說：「中路特區緊鄰南桃園交流道，無論通往台北或進入市區皆相當便利，相比藝文特區目前正經歷捷運施工期，中路特區路網整齊、廊道寬敞、街道禁止臨停規範明確，居住品質與便利性更勝一籌。」

此外，隨著藝文區逐漸飽和，外溢的購屋需求大量湧入中路特區。吳治緯表示：「區域購屋族群以35至45歲的小家庭、新婚族群為主，其中約8成為自住客，並有大量雙北客戶因價差效應移居此地。」

▲▼ 桃園中路特區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中路特區以高CP值、優質街廓、公園綠地成為雙北通勤族與年輕家庭的購屋新熱點。（圖／業者提供）

根據實價登錄資料，中路特區目前成交單價多落在每坪40~55萬元，新開案預售屋已來到6字頭，主力產品以三房、四房為主，吳治緯認為：「在目前房價盤整期時，反成進場良機，更吸引購屋族搶搭實用三房，滿足自住與育兒需求。」

近期雖受限貸與貸款審覈收緊影響，買氣轉為觀望，交易量萎縮，但吳治緯說：「區域房價出現過去溢價拉回的力道，約10~15％，目前議價空間拉大，是剛性需求族群的進場視窗，選擇多、議價彈性大，但自備款需充足，建議預留3成以上。」

未來重大建設部分，未來台鐵將設有「中路火車站」，雖距核心地段尚有距離，仍可望強化區域大眾運輸機能，提升發展潛力。而中路特區區內屋齡普遍在10年以內，是桃園相對新穎、年輕、仍具備發展空間的重劃區。

▲▼ 桃園中路特區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台慶不動產桃園中路正光加盟店店東吳治緯認為，目前房市預期價格將修正10~15%，但對具備購屋需求的自住族群而言，反而是一波穩定進場的契機。（圖／業者提供）

吳治緯認為：「目前房市正處健康盤整期，預期價格將修正10~15%，但對具備購屋需求的自住族群而言，反而是一波穩定進場的契機。包含高價豪宅『中悅中央公園』、『昭揚天寬』等，或是相對親民的『昭揚君匯』、『青和寬逸』、『合遠康萊爾美樹館』等，都是不錯的選擇，結合交通、綠地、生活機能與合理房價，在市場壓力下反映出更真實的剛需買盤。

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關鍵字： 桃園中路特區房市年輕家庭自住藝文特區台慶不動產永慶區域房市永慶房市訊息

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