被公園環繞的中路特區　房仲認CP值高、生活機能強

▲位於桃園佔地約104公頃的中路特區，近年來成為自住客眼中最具潛力的新興重劃區。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／桃園報導

位於桃園佔地約104公頃的中路特區，近年來成為自住客眼中最具潛力的新興重劃區。該區過去被視為桃園藝文特區的延伸，近年卻擁有更宜居的環境與完善的生活機能，加上房價尚未全面追上藝文特區，讓中路特區以高CP值、優質街廓、公園綠地成為雙北通勤族與年輕家庭的購屋新熱點。

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台慶不動產桃園中路正光加盟店店東吳治緯說：「中路特區最大特色在於區內擁有超過20公頃綠地，包括向陽公園、風禾公園、水秀公園等，成為親子客群首選。尤以風禾公園擁有全桃園最長溜滑梯，每逢假日吸引大量親子造訪，周邊生活氛圍濃厚、街道整潔，社區退縮設計讓人行道寬敞舒適。」

吳治緯說：「中路特區緊鄰南桃園交流道，無論通往台北或進入市區皆相當便利，相比藝文特區目前正經歷捷運施工期，中路特區路網整齊、廊道寬敞、街道禁止臨停規範明確，居住品質與便利性更勝一籌。」

此外，隨著藝文區逐漸飽和，外溢的購屋需求大量湧入中路特區。吳治緯表示：「區域購屋族群以35至45歲的小家庭、新婚族群為主，其中約8成為自住客，並有大量雙北客戶因價差效應移居此地。」

▲中路特區以高CP值、優質街廓、公園綠地成為雙北通勤族與年輕家庭的購屋新熱點。（圖／業者提供）

根據實價登錄資料，中路特區目前成交單價多落在每坪40~55萬元，新開案預售屋已來到6字頭，主力產品以三房、四房為主，吳治緯認為：「在目前房價盤整期時，反成進場良機，更吸引購屋族搶搭實用三房，滿足自住與育兒需求。」

近期雖受限貸與貸款審覈收緊影響，買氣轉為觀望，交易量萎縮，但吳治緯說：「區域房價出現過去溢價拉回的力道，約10~15％，目前議價空間拉大，是剛性需求族群的進場視窗，選擇多、議價彈性大，但自備款需充足，建議預留3成以上。」

未來重大建設部分，未來台鐵將設有「中路火車站」，雖距核心地段尚有距離，仍可望強化區域大眾運輸機能，提升發展潛力。而中路特區區內屋齡普遍在10年以內，是桃園相對新穎、年輕、仍具備發展空間的重劃區。

▲台慶不動產桃園中路正光加盟店店東吳治緯認為，目前房市預期價格將修正10~15%，但對具備購屋需求的自住族群而言，反而是一波穩定進場的契機。（圖／業者提供）

吳治緯認為：「目前房市正處健康盤整期，預期價格將修正10~15%，但對具備購屋需求的自住族群而言，反而是一波穩定進場的契機。包含高價豪宅『中悅中央公園』、『昭揚天寬』等，或是相對親民的『昭揚君匯』、『青和寬逸』、『合遠康萊爾美樹館』等，都是不錯的選擇，結合交通、綠地、生活機能與合理房價，在市場壓力下反映出更真實的剛需買盤。

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