快訊／美西線本周擬調升運價　但洛杉磯港估7月下旬進口櫃量大跌　

▲目前美東線運價還擁有好獲利。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

多家攬貨公司指出，已接到多數船公司自今(15)日起美西線每大箱(40呎櫃)運價要從目前的1700-1900美元提高到2100-2500美元計畫，由於美國線船隻多數是周五結關，因此能否實現，要等周五才會明朗化。而洛杉磯港的港口優化系統最新訊息，7月下旬進口櫃量將大跌一到兩成，雖然地中海航運宣布撤一條美西線，有攬貨業直言漲不成的。

美西時間本周一洛杉磯港口優化系統(Port of Los Angeles Port Optimizer)顯示，7月13日至19日到港櫃量為128,720箱(20呎櫃)，比上周增長8.68%，比去年同期增長13.23%，但是讓人不安的是，7月20日至26日當周預計有120,072個標準箱到達，周減6.72%，年減11.47%，7月27日至8月2日的進口量將暴跌至78,025箱，周減35.02%，年減22.10%。

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台灣港務公司高階指出，貨物到港前都要向海關預作申報，洛杉磯港的港口優化系統應該是透過數位化作業，預先獲得進口櫃數字，會是相當精確的數字。

超大型攬貨公司負責人指出，目前美西1700美元運價估計已經是船公司的底線，應該不會再往下修；大型攬貨公司則指出，多數船公司美西線每大箱的成本價約在1700-1800美元，非聯盟船約在2100-2200美元之間，船公司會設法提升實收運價。

由於美國線船隻多數是周四、周五結關，因此是否能漲成，或是實漲多少，都要到周五才會確定。如果真能漲上去，是幾天行情也有待觀察。

業界龍頭的地中海航運(MSC)傳出撤了一條美西線，但大型攬貨公司高階認為於事無補，除非有更多船隻撤出美西線，否則很難見到運價回升；不過目前美東線運價還有3400美元上下，估計較成本價高出700-900美元，對美線線布局較深的船公司有利。