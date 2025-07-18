市場節奏改變　中科租金抗跌、買氣觀望

▲中部科技走廊周邊房市，在此波國際、政策影響下顯得相對抗震（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在台灣房市普遍面臨高利率、限貸令及國際局勢干擾的當下，中部科技走廊重鎮，房市卻顯得相對抗震。雖然近期買氣趨向保守，但在高科技族群就業支撐下，租金水位穩定、產品去化節奏平穩，加上自住與置產並行的買方結構，中科依舊是台中少數具有強韌支撐力的房市熱區。

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有巢氏房屋台中中科福科加盟店店東黃仁佑表示：「近期中科周邊的國安社會住宅正式開放抽籤並陸續放榜，稍微改變市場節奏，由於社宅租金相對低廉、屋齡新穎，不少原本承租中古屋的租客轉而參與抽籤，讓部分屋齡逾30年的中古物件出現帶看遞延、空置期拉長等現象。」

以中科來說，目前若是20年內的物件，租金仍穩居2萬至2.3萬元區間，但30年以上老屋則明顯受到影響，也讓房東心態出現鬆動，出現獲利了結出售房屋，或是下修租金、重新翻修應對。

▲中科生活圈總價逾4000萬元的建案如寶輝系列，仍吸引高現金流買方。（圖／記者陳筱惠攝）

黃仁佑表示：「買賣部分，中古市場產品轉換期，買方重視產品與單價，在中科新屋供給逐漸趨緩，而買方心態則明顯轉變。以剛性自住為主，不少人是從租轉買或換屋族群，但他們對產品要求更高，寧可買2房新屋。」

觀察中科生活圈推案脈絡，從早期大坪數產品一路到2020年建商因應市場投報率與租賃需求，紛紛推出2房至小3房產品，近期隨著科技新貴落地生根、購屋需求轉為長期持有與家庭使用，新案又逐步回歸中大坪數規劃。

▲中科生活圈具備的高薪產業人口、交通便利與產品成熟三大優勢。（圖／記者陳筱惠攝）

黃仁佑說：「儘管目前整體市場因限貸令、新青安房貸還本潮最快要2~3年等因素而保守，實際成交仍以首購與高現金流買方為主。總價逾4000萬元的建案如寶輝系列，待售量逐步累積，顯示高總價產品買方確實觀望中。但中科憑藉高所得族群、高科技就業紅利，加上供給稀缺，支撐力道仍強。」

「現在買方都很精準，講求合理價格與產品價值，也讓屋主心態鬆動，但剛需仍在，其他外圍區域動輒砍價1成起跳，中科周邊目前房價讓利5%左右，成交機率就會明顯提高。」黃仁佑說。





▲有巢氏房屋台中中科福科加盟店店東黃仁佑認為，未來台積電中科二期若逐步啟用，將為市場再添新一波動能。（圖／業者提供）

整體來看，中科市場進入高檔盤整期，買方以需求為主，不急於出手，但中科具備的高薪產業人口、交通便利與產品成熟三大優勢，仍為長線資產保值之選。特別是未來台積電中科二期若逐步啟用，協力廠商進駐、人才引入，將為市場再添新一波動能。

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