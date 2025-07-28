7檔飆股被盯上　15家列「列注意」名單南亞、台玻都上榜

▲台塑四寶南亞短線漲幅過大列注意股。（圖／台塑提供）
記者巫彩蓮／台北報導
證交所今（28）日公告15檔注意股名單，其中有7檔為短期漲勢過大遭到警示，包括台塑集團旗下的南亞（1303）、傳產股台玻（1802）都上榜。
南亞近期挾AI題材與台塑四寶集團股一起向上挺進，今日量價齊揚以漲停價37元作收，成交量15萬8318張，在上市公司成交排行中列居第3，僅次於台玻的22萬8626張與台新金（2887）的15萬8591張。
證交所指出，南亞最近6個營業日累積收盤價漲幅達26.38%。且今日之成交量為最近60個營業日日平均成交量之6.94倍，因此列為注意股。
同樣具備AI所需玻纖布題材的台玻，今以上漲1.6元或7.71%、每股22.35元作收，近6個營業量漲幅28.87%，且爆22萬8626張大量，最近六十個營業日日平均成交量之8.17倍，同列注意股。
另外，中華化（1727）、偉訓（3032）、精成科（6191）、攸泰科技（6928）等4檔個股近6個營業日漲幅落在25.18%～30.34%，加上成交量偏大，皆列入注意股名單。
大量（3167）則是最近60個營業日起迄兩個營業日收盤價漲幅達145.65%，遭列入注意股。
其他入列注意股的包括：銘旺科（2429）、昇貿（3305）、州巧（3543）、尖點（8021）、雷虎（8033）、南電（8046）、寶一（8222）、美德醫療-DR（9103）。
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