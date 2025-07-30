關稅未確定！資金靠攏13檔台股ETF　受益人數創高

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據集保戶股權分散7月25日最新統計資料顯示，面對川普關稅期限以及7/26大罷免選舉前夕，市場觀望氣氛濃厚，上周台股ETF受益人僅略增807人，總人數來到1124萬1963人，今年來增加101萬6127人，其中有13檔台股ETF人數創新高。

進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，仍有包括群益台灣精選高息(00919)、主動群益台灣強棒(00982A)、元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動統一台股增長(00981A)、主動安聯台灣高息(00984A)等13檔受益人創高。

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整體來看，這13檔受益人創新高的台股ETF，仍以高息型、市值型、主動式台股ETF為主，其中維持配息新高的00919表現出色連續上榜，另外，5檔主動式台股ETF全數創新高，顯示出後起之秀的主動式台股ETF越來越受投資人青睞。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志強調，高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF。展望台股未來，美國川普政府對全球市場課徵對等關稅政策反覆，引發全球資本疑慮及交易秩序紛亂風險已逐漸平復，目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易表示，台股本淨比雖回升至2.1-2.3倍合理區間，然技術面仍受制於24,416高點修正以來的套牢賣壓。地緣政治風險成為最大變數，川普政府預告8月1日啟動新關稅攻勢，銅製品50%關稅將衝擊電網與數據中心建設，半導體關稅調整更可能重塑全球供應鏈。不過，台股整體產業受惠AI算力需求百倍成長空間，須留意地緣政策干擾供應鏈與關稅成本轉嫁風險，具技術門檻與全球產業供應鏈布局之關鍵企業，較能掌握規格升級與區域產能轉移雙重契機。