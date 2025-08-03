下半年的國定假日增3天　勞動部列6要點「放假工資照給」

▲勞動部。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

由於立法院5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正，並在5月28日經總統公布，勞工每年將有16日國定假日，勞動部今（3）日臉書上公告休假指引6重點，呼籲勞資雙方要記得「放假日均應休假，工資照給」。

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今年下半年新增國定假日為9月28日、10月25日、12月25日，總共3天；另外明年農歷12月末日前一日（小年夜）也列為國定假日，以下是勞動部臉書6大重點：

第1、依勞動基準法第37條及第39條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日(即國定假日)，均應休假，工資照給。

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第2、勞工如果同意於當日出勤，雇主應加倍發給工資。又國定假日如剛好遇到勞工的例假或休息日，應於其他工作日補假，補假期日由勞雇雙方協商排定。

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國定假日和工作日對調實施，必須要徵得「勞工個人」同意喔！

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第4、國定假日休假如果要對調，應該要確明調移後的國定假日休假日期，以保障勞工應有之國定假日日數。

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第5、事業單位如有變更勞動條件之需要，仍應與工會或個別勞工協商，不得以修法新增國定假日為由而「單方面」變更。

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第6、勞動部提醒，由於「紀念日及節日實施條例」是在年度中施行，各行各業的營運模式不同，事業單位因應該條例施行而調整出勤的同時，相關口頭詢問或書表製作，勞雇雙方應充分協商，以減少後續爭議。