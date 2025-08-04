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林省三奉獻海運公協會近20年　從不做壞事、相信自己會上天堂

▲2009年7月大陸國台辦主任王毅(左)在北京釣魚台宴請林省三(右)。（圖／時報出版提供）

▲2009年7月大陸國台辦主任王毅(左)在北京釣魚台宴請林省三(右)。（圖／時報出版提供）

記者張佩芬／台北報導

長榮集團前首席副總裁林省三上周六(2日)因心肌梗塞過世，享年95歲，他在海運界工作長達64年，其中近20年在海運公協會擔任常務理監事、理事長職務，為海運界奉獻心力，交通部次長林國顯、航港局局長葉協隆都表示，林省三對我國航運發展具有卓越貢獻。

今日多位長榮高階前往靈堂弔唁，而第一位到場的是法國達飛航運在台子公司台灣達飛通運與正利航業公司前董事長周家獻。林省三在1986年以長榮海運總經理身分，選上台北市船務代理公會理事長，1989年因為要代表長榮競選台北市輪船公會理事長，在船務公會未競選連任，改推周家獻接下船務公會。

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▲張榮發史無前例為部下舉辦慶爭生宴，還邀請長榮交響樂團演奏，為林省三留下光榮紀錄。（圖／時報出版提供）

▲張榮發史無前例為部下舉辦慶生宴，還邀請長榮交響樂團演奏，為林省三留下光榮紀錄。（圖／時報出版提供）

長期擔任海運公協會領導，林省三在1994到2000年因為擔任中華民國商業同業公會全國聯合會理事長(船聯會)，1996年3月船聯會成立台灣海峽兩岸航運協會(台航會)，由林省三擔任首任董事長，與政府攜手推動兩岸間的境外航運、香港九七後台港航線協商。

2008年林省三以台灣海峽兩岸航運協會常務顧問身分，率隊前往總統府陳請當時的總統馬英九落實兩岸直航，該年年底兩岸直航終於實現。林省三前後為兩岸奉獻了15年心力。

林省三對於兩岸直航的推動，獲得海峽兩岸的肯定，林省三退休後，交通部長葉匡時於2015元月8日，代表政府頒發一等勳章給林省三，特別是對於兩岸直航的貢獻。中國大陸海協會會長陳雲林也致函林省三，讚揚他對於兩岸直航的付出。而推動兩岸直航的這段歷程，也是林省三在公會時期，最值得回憶的事情。

▲林省三今年五月與老友相聚歡喜留影。（圖／林省三老友提供）

▲林省三今年五月與老友相聚歡喜留影。（圖／林省三老友提供）

林省三在長榮身居要職，還要花時間處理公會事務與推動兩岸航運，曾經因為胃出血昏倒在浴室，真的是稱得上鞠躬盡瘁，林省三今年5月下旬與長榮集團前副總裁謝志堅與少數新聞界老友聚會時曾表示，他一生沒做過壞事，相信自己會上天堂。

林省三的兩個兒子林晁榮與林朝基都在長榮集團擔任要職，林晁榮目前已經退休，在長榮美國碼頭公司擔任領導的林朝基今日返國奔喪，兄弟倆都偕夫人在靈堂接待到場弔唁賓客。

長榮航空董事長林寶水、總經理孫家明、長榮集團旗下中再保董事長戴錦銓、長榮海運前董事長張正鏞(現任海碩集團首席顧問)、中菲行前執行長林天送、船聯會前秘書長許洪烈等都到場致意，擔任林省三秘書長達10年的陳書屏，在場幫忙接待。

關鍵字： 林省三公協會20年不做壞事會上天堂

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