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美課20%重稅　郭智輝問企業「你們能讓什麼？」產業代表曝隱憂

▲▼郭智輝 聯訪 立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

美國日前對台課徵20%對等關稅，總統府與行政院皆強調這項稅率為「暫時性關稅」，未來仍有調降機會。為傾聽業界意見、研商對策，經濟部長郭智輝今4日南下高雄，與十多家傳產及中小企業代表進行閉門座談。他會中直球提問，「你們願意讓什麼？」並拋出「投資美國4000億美元」的可能條件，引發熱議。

郭智輝指出，若台灣希望將稅率談到與日本、韓國一樣的15%，就必須面對相應條件壓力。他舉例，日韓能換取關稅下調，都是以大幅開放美國農產品與汽車為代價，甚至加碼對美投資數千億美元，「那麼台灣呢？我們能接受全部開放美牛、美豬、美國車與藥嗎？還是應該由政府或民間來籌出4000億美金投資美國？」他說，今天與業者會面就是為了聽取業界意見，讓政府了解是否具備社會共識。

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面對產業界的困境與反饋，郭智輝也明確承諾政府將從四大面向協助企業度過難關，包括：一、持續與美方溝通協商，爭取更有利的稅率條件；二、提供具體金融支持，穩定出口與營運動能；三、推動傳統產業升級與創新；四、強化國際通路與市場接軌，提升競爭力。此外，針對匯率升值與電力成本等壓力，政府也將啟動多元輔導與補助方案。

座談中，多位業界代表坦言壓力沉重。台灣鑄造學會榮譽理事長、大鎪科技總經理陳林山指出，工具機產業營收已從高峰的1100多億元大幅萎縮，許多工廠一周只開三天，加上電價上漲與電力穩定問題，企業經營更形困難，「AI、低碳雖然是趨勢，但我們最擔心的，是連活下來的條件都越來越少。」

工業區廠商聯合總會理事長許正雲則表示，台灣雖然目前稅率比日韓高，但仍低於中國，建議政府應加強查緝「洗產地」行為，強化台灣出口形象，或許能讓美方重新思考稅率調整的可能。他也強烈呼籲凍漲電價，認為整體產業已無力再承擔更多成本上升。

針對「投資4000億換關稅」一說引發爭議，經濟部晚間澄清，郭智輝僅以日韓投資規模作為參考，並未提出具體承諾或進行任何相關談判。部內強調，台美雙方仍在就232條款及供應鏈合作持續磋商，呼籲外界勿過度延伸解讀，也希望社會各界給予談判團隊必要的空間與時間。

關鍵字： 關稅經濟部郭智輝業界台美貿易

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2025-08-04 22:52

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