美超微下修財測盤後重挫16%　AMD警告中國出口不確定性、股價跌逾6%

▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

美國AI伺服器與晶片大廠財報登場，其中AI伺服器領導廠商美超微（Super Micro）與超微半導體（AMD）在5日盤後同步公布最新一季財報。儘管市場對AI需求仍抱持高度期待，但美超微下修全年營收預估、短期獲利不如預期，導致盤後股價重挫16%；而AMD雖整體營收優於市場預期，但在中國AI晶片出口面臨政策不確定性，加上支出大幅增加，拖累股價盤後也下跌逾6%。

美超微表示，2026會計年度（截至2026年6月）營收預估將達330億美元，遠低於今年2月所給出的400億美元長期展望。當時該公司因輝達（NVIDIA）AI晶片相關伺服器熱賣而倍受市場看好，市值與股價雙雙飆升。然而，近期包括訂單遞延與價格競爭壓力等短期因素，使本季營收預估落在60至70億美元區間，調整後每股盈餘估為0.40至0.52美元，雙雙不如市場預期的65.9億美元與每股盈餘0.59美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

執行長梁見後坦言，一些客戶正在等待搭載最新輝達晶片的新機種，影響現階段出貨動能；但他同時強調，未來AI晶片供應將會更加穩定，公司也正因應強大AI需求加速產品布局，整體產業成長趨勢並未改變。

分析師指出，美超微目前仍是AI伺服器供應鏈中的關鍵角色，短期財測保守並不代表成長結束，而是反映訂單動態與市場競爭策略調整，未來若新產品順利放量，仍有望重新獲得市場青睞。

另一方面，AMD公布第二季營收為76.9億美元，優於市場預估的74.3億美元，年增幅顯著；淨利8.72億美元，每股盈餘54美分，也遠高於去年同期的16美分。不過，經調整後的每股盈餘為48美分，略低於市場預期的49美分。

展望第三季，AMD預估營收為87億美元（上下浮動3億美元），優於市場預估的83億美元，並看好AI晶片事業將帶動全年營收達到「數百億美元」等級。該公司宣布新一代MI355 AI加速器需求強勁，應用成長超乎預期，微軟、Meta等大型科技企業皆擴大其採購規模。

然而，AMD也對MI308晶片的中國出口提出警告。該產品目前仍待美國政府許可，是否能夠進入中國市場充滿變數。由於第三季財測並未納入MI308對中出口的任何收入，使市場對相關不確定性提高警覺。根據AMD先前估計，若無法取得出口許可，全年恐損失約15億美元營收。

除了出口風險，AMD第二季支出大幅上升也引發關注。資本支出達2.82億美元，研發費用達18.9億美元，雙雙高於市場原預期，預估第三季營運支出將升至25.5億美元，遠高於分析師原估的23.3億美元，對獲利能力形成挑戰。第二季經調整後毛利率為43%；AMD坦言，若不受出口限制衝擊，毛利率本可達54%。

儘管AI晶片需求依舊強勁，AMD股價盤後仍重挫6.21%，反映市場對政策風險與獲利壓力的擔憂。分析師指出，若出口許可遲遲未決，AMD將需另尋替代成長動能，以維持投資人信心。