快訊／台積電跌10元至1150　台股開盤下跌90點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（1日）以24143.37點開出，指數下跌89.73點，跌幅0.37％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1150元，跌幅0.86％；鴻海（2317）下跌0.5元至203元；聯發科（2454）維持平盤至1370元；廣達（2382）下跌2元來到260.5元；長榮（2603）上漲1.5元至187元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌92.02點或0.2％，收在45544.88點；標準普爾500指數下跌41.6點或0.64％，收6460.26點；那斯達克指數下跌249.61點或1.15％，收在21455.55點；費城半導體指數下跌184.11點或3.15％，收5668.94點。

受此影響，亞洲股市今日開盤普遍偏弱，日韓股同步走疲，日經225指數開盤報42362.71點，跌幅0.83%。 韓國KOSPI指數開盤下跌0.7%，至3,164.58點。韓國晶片股下跌，三星電子跌2.3%，SK海力士跌4.8%。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 45544.88 ▼92.02 ▼0.2% S&P500 6460.26 ▼41.6 ▼0.64% NASDAQ 21455.55 ▼249.61 ▼1.15% 費城半導體指數 5668.94 ▼184.11 ▼3.15%

資料來源：證交所