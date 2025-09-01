快訊/8-12月估美國進口櫃量少17.5%　透過大減班今日漲價成功　

▲多數船公司今日美國線漲價成功。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

超大型攬貨公司與大型攬貨公司指出，8月份雖然估亞洲運往美國整體貨櫃量估約少15%，但在船公司大幅減班情況下，今日美國線每大箱(40呎櫃)運價調升750-800美元計畫多數漲價成功，目前美西線多數收2300美元，美東收3300美元，但因馬士基只漲了美東線，運價能不能撐過一周有待觀察。

攬貨業指出，馬士基本周美西線線上運價仍維持在1600美元，美東線有實漲到3300美元，另有盟外船收1800美元運價，也有盟內船收長約與現貨一比一的配比價2100美元。不過由於海洋聯盟的中遠海運與東方海外，估計因為美國10月14日起將對中國建造商船收取港口費，已展開船舶重新配置，9月第一周美西線的航班都取消，在東南亞各港航班都滿載情況下，有機會讓這次漲價撐得較久。

航運諮詢公司John McCown的分析認為，今年以來雖然美國前十大港口的貨櫃進口量年增3.2%，但這種增長是暫時的，因為美國的關稅阻礙了全球短期的貿易流動，在今年剩餘的5個月(8-12月)，估計貨量少17.5%。

McCown在月度更新中寫道：7月是一個暫時的緩解，是在8月初額外關稅生效之前提前裝載貨物的結果。在6月和5月分別下降8.3%和6.6%之後，7月出現了小幅反彈。

全美零售聯合會(NRF)預計，2025年的總進口量將年減5.6%。考慮到2025年前7個月的銷量實際上增長了3.6%，這一預測轉化為2025年剩餘5個月的櫃量將下降17.5%，有些月份的降幅將超過17.5%。

該報告強調了貨櫃船運60年歷史中這種下降的不同尋常之處。McCown寫道：「對於一個幾十年來一直高於美國GDP(國內生產總值)增長的有形指標，通常是GDP的兩倍、三倍甚至更多，美國入境貨櫃量實際下降的不尋常性質怎麼強調都不過分。」