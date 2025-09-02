美積電疑慮未解　專家：還有「5恐怖殺招」對付台積電

▲陸行之認為美國有五大殺招可以對付台積電。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前駐日大使謝長廷表示，美國的戰略邏輯，現在不入股台積電恐怕只是等待，或觀察期，長期來看，所謂美積電的壓力應該尚未消失。對此，資深外資分析師陸行之也認為，川普至少還有五大恐怖殺招可以對付台積電。

資深科技業人士直指，這次川普政府透過《晶片法案》的89億美元補助款，取得英特爾一成股權，就是要讓美國政府分享利潤。「當初台積電前董座劉德音拒絕《晶片法案》的分潤條件，現在已落實在英特爾身上，如今拿了66億美元補貼，還能進一步吃中國AI晶片市場的台積電，自然要回饋給川普些什麼。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

川普以收入抽成模式，要求輝達、超微分享中國收入，來換取出口許可；同時以補貼換得英特爾股權，藉此分潤，在在顛覆企業常規。對於魏哲家來說，川普給的壓力只會越來越大。前駐日代表謝長廷就點明：「深入分析美國的戰略邏輯，現在不入股台積電恐怕只是等待，或觀察期，長期來看，所謂美積電的壓力應該尚未消失。像是盧特尼克說『我們不能依賴台灣』，這句話也可以是指不能依賴台灣的公司生產、必須要美國公司自己生產，因為美國要自己要掌握AI，才能成為偉大的國家，那麼事情就比較複雜。」

尤其是美國政府已入股英特爾，雖然英特爾表示，美政府是被動投資人、不會進入董事會，但如果英特爾遲遲無法改善營收獲利，川普絕不會坐視不管。「擁有尖端技術且大賺晶片財的台積電，絕對是川普的首要目標。」科技業者搖著頭說。

就算魏哲家已在今年3月與川普在白宮召開記者會，宣布擴大投資1千億美元在美國興建晶圓廠與研發中心，但川普仍嫌不夠，多次以懲罰性關稅與半導體關稅來威脅台積電，更公開表示要台積電加碼投資3千億美元。「美方陸續傳出要台積電入股英特爾，或是分拆英特爾製造部門與台積電合資新廠，到最近的補貼入股台積電說，都是極限施壓的一環。」半導體業者不諱言地說。

然而，多次親自赴美與商務部溝通，仍敢喊出退還補助來阻擋川普政府入股台積電的魏哲家，真的有辦法承受不斷而來的壓力嗎？知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，川普至少還有五大恐怖「殺招」能對付台積電。

「首先，就是美國可能從還沒正式宣布的針對性半導體關稅下手，豁免條件會不會從美國製造變成美國製造加美國持有？其次，先分割英特爾製造業務，把美國客戶及台積電拉來入股，並要求提供技術移轉，甚至不計代價加碼資本開支，跟台積電力拚18A及以上更先進製程。」陸行之預測。

陸行之認為，美政府還可能利用「美國版的國產替代比例」提升政策，要求美國客戶提高使用「美國持有公司在美國製造」的半導體產品比例。「像是近期輝達、超微與高通都被美國政府要求在英特爾下單，讓英特爾有機會取得領先。」

最後一張王牌，也是魏哲家最擔心的，就是美國政府手中的二大絕殺武器—《反托拉斯法》（反壟斷法），以及限制非美國競爭者採購美國設備的牌。「最狠的是限制非美國競爭者採購美國設備，包括原料、晶片設計工具EDA等美國技術，但這招太狠，短期應該不會發生。至於反托拉斯大刀出手？這高機率要等到阿斗（英特爾）扶不起來才會出手。」陸行之說。



更多鏡週刊報導

封面故事／美對中AI政策大轉彎 川普極限施壓魏哲家逼台積電分潤

美極限施壓台積3／AI晶片高牆圍堵轉向變科技外交 揭川普鬆綁心機

美極限施壓台積4／中國官方批輝達晶片有國安風險 專家：中國禁用只會拖慢AI算力