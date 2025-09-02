LINE Bank推「友感帳戶」金融服務　巨蟹座扮演主揪常客

▲LINE Bank友感帳戶強調無需臨櫃辦理，輕鬆開立帳戶。（圖／LINE Pay提供）

記者巫彩蓮／台北報導

LINE Bank升級金融服務管理的便捷度，推出目前市場上唯一整合金融、社群與帳務的「友感帳戶」金融服務，喊出2300萬人100種以上團體帳務情境都適用，今（2）日公布服務滿月客戶使用數據，發現客戶主要開立友感帳戶的前三目的分別是生活雜支管理、儲蓄資金與旅遊支出，而從話題度高的星座角度來分析主揪、成員使用友感帳戶的客戶樣貌，發現最常擔任主揪角色的星座排名第一名是巨蟹座，展現巨蟹座喜歡照顧人，自己人會保護到底的個性。

友感帳戶是目前市場獨一無二整合LINE社群、銀行金流與帳務管理的金融服務，LINE Bank列出全台2300萬人各類族群適用情境高達100多種，適用社群囊括家庭、夫妻、情侶、室友、社團、旅伴、朋友、同事、同好、各種社團團體等數十種。就客戶開立友感帳戶的主要目的生活雜支管理、儲蓄資金與旅遊支出為例，最常見的使用情境就屬生活費及零用金、共同存款、旅行公費袋，可能發生在家庭成員、伴侶與朋友之間，此外像是社團同事公費使用、共居房客之間收租帳戶，追星看演唱會買票同好，雖然各種情境使用方式各不相同，但友感帳戶都能提供最佳支援。

從使用時機點來看，友感帳戶使用方便，24小時線上管理金融帳務，無需親至銀行辦理。觀察到客戶數據顯示，存錢、轉帳到帳戶裡的高峰時間落在晚間的八點到十點之間，其次是中午的十二點到一點，推測於中午、晚間這兩個時間，是用餐、聚會時間，亦是客戶最常處理生活、團體帳務或管理儲蓄支出的時間點，而友感帳戶妥善提供了團體帳務處理的便利性。

另外，從年齡來看，超過七成使用主揪年齡層落在20-29歲與30-39歲間，顯示友感帳戶使用者由年輕族群擴散到其他客群。此外，主揪性別比例來看，女生較男生多，根據2023年《華爾街日報》針對女性消費特性的分析，發現女性展現強大的社交連結與團結力，在日常社交與活動上展現群體習慣與喜好，特別習慣呼朋引伴的群體消費，與不同朋友享受體驗，由此推測女生更加在意使用金融工具連結團體事務。

而從話題度高的星座角度來分析主揪、成員使用友感帳戶的客戶樣貌，發現最常擔任主揪角色的星座排名第一名是巨蟹座，展現巨蟹座喜歡照顧人，自己人會保護到底的個性。而最常擔任成員角色，號稱最佳「鐵咖」的星座排名第一名則是天蠍座，呼應天蠍座重視友情，對好友支持到底的個性。而轉出轉入金額最高的性別分別是射手座男性、以及處女座女性，推測與射手座男性為人海派、捨得花錢的個性有關，而處女座女性凡事認真，重要的事情總要自己管理才安心，也因此將與親友共同資產交由友感帳戶進行管理。