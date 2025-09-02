ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

凱基金上半年賺54.7億元　總座：排除匯率因素子公司仍成長

▲▼ 凱基金外觀照。（圖／凱基金提供）

▲凱基金外觀照。（圖／凱基金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基金（2883）今（2）日舉行法人說明會，上半年稅後淨利達54.7億元，總經理楊文鈞表示，上半年新台幣暴力升值，速度、幅度都很罕見，對於整個金融業都是挑戰，若不考慮匯率因素，除了證券外，各家子公司都有所成長。

楊文鈞指出，ONE KGI的發展已具成效，並進一步拓展到海外跨平台的銀證合作。凱基人壽運用多元通路優勢及豐富產品線，積極擴展業務規模；凱基證券憑藉長期市場領導地位，深化財富管理及海外業務；凱基銀行加強跨子公司合作，全力拓展成長動能；凱基投信持續擴大客戶基礎，以多元創新的產品，滿足客戶的理財需求；中華開發資本擁有豐富產業經驗，持續擴大資產管理業務，並發展適合台灣財富管理市場的私募資產類產品。

凱基人壽今年上半年稅後淨利達10.7億元，雖然受到新台幣急升造成的匯損影響，獲利較去年同期下滑，但業務表現依舊亮眼，今年上半年初年度保費收入（FYP）較去年同期大幅成長50%，達368億元，避險前經常性收益率為3.76%，較去年同期增加19個基本點，並持續厚實外匯價格變動準金，降低匯率波動的影響。

凱基銀上半年稅後獲利為33.8億元，較去年同期成長17%；財富管理手續費收入年成長31%，營收占比持續增加，整體放款動能穩定成長，餘額較去年同期增長14%。香港分行已於今年7月21日正式開業，藉由業務規模擴大，可望將ONE KGI的營運綜效拓展至海外市場。此外，凱基銀行已經獲得財管2.0執照，正準備進駐亞洲資產管理中心高雄專區，未來將能整合集團資源，提供客戶更完整的產品與服務。

受到金融市場震盪且成交量較同期萎縮影響，凱基證券上半年稅後淨利為37.1億元，較去年同期減少33%；股東權益報酬率12%，仍優於同業平均水準。凱基證券近年專注深化財富管理業務，總資產管理規模年成長7%，財管業務相關營收年增12%，有效發展多元化的獲利模式。

凱基投信截至第二季，公募基金管理資產規模達2,824億元，位居業界第八。凱基投信持續升級進化產品與服務，第三季推出全台首發兩檔股債平衡ETF產品，滿足投資人資產配置與退休需求，並拓展客戶群，達成資產管理規模永續成長。

受到關稅不確定性以及亞幣升值，壓抑資本市場及投資部位評價表現，中華開發資本上半年稅後淨利1.2億元，截至第二季，中華開發資本總資產管理規模達938億元，其中產生管理費收入的第三方資產規模為593億元，上半年管理費收入相較去年同期成長29%。配合亞洲資產管理中心政策，中華開發資本將打造客製化私募類投資商品，提供集團子公司高資產客戶高端理財服務，進一步發揮ONE KGI綜效。

2025-09-02 15:56

