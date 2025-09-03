台積電南京廠豁免遭撤！跌10元至1150　台股下跌逾60點失守2萬4

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（3日）以24036.88點開出，指數上漲20.1點，漲幅0.08％，不過隨後在台積電（2330）南京廠驗證遭美撤銷利空下，台積電跌幅擴大，台股也出現跌逾60點、失守24000點整數關卡的情形。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1155元，跌幅0.43％，雖一度拉回平盤，但賣壓持續出籠摜至下跌10元、每股1150元；鴻海（2317）維持平盤至198.5元；聯發科（2454）上漲20元至1380元；廣達（2382）下跌0.5元來到253元；長榮（2603）維持平盤至183元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌249.07點或0.55％，收在45295.81點；標準普爾500指數下跌44.72點或0.69％，收6415.54點；那斯達克指數下跌175.92點或0.82％，收在21279.63點；費城半導體指數下跌63.48點或1.12％，收5605.46點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|45295.81
|▼249.07
|▼0.55%
|S&P500
|6415.54
|▼44.72
|▼0.69%
|NASDAQ
|21279.63
|▼175.92
|▼0.82%
|費城半導體指數
|5605.46
|▼63.48
|▼1.12%
資料來源：證交所
