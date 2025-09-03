國防預算大增「擬增自殺無人艇」　造船三雄受利多激勵大漲

▲龍德造船。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

國防預算今年大幅提升，並首度將無人艇列入採購項目。市場傳出，軍方近期將釋出規模逾百億元的標案，計畫採購1,320艘自殺無人艇，每艘造價估計新台幣千萬元起。受到利多激勵，「造船三雄」台船（2208）、中信造船（2644）與龍德造船（6753）有望角逐商機，消息帶動三家公司股價全面上揚。

利多帶動下，造船廠今日股價表現火熱，中信造船在興櫃大漲，最高價達121.5元；台船與龍德造船開盤即攻上漲停，台船以20.6元作收，漲停價位及市價合計有超過1.5萬張買單排隊；龍德造船則以158.5元漲停作收，委買未成交張數接近3,000張。

台船表示，公司今年發表自研無人船「奮進魔鬼魚號」（Endeavor Manta），並將於9月18日登場的台北國際航太暨國防工業展正式亮相。公司具備完整製造量能，市場看好台船將積極爭取軍方無人艇訂單，能隨時投入生產，全力配合軍方需求。

中信造船與龍德造船也同步擴充產能，為搶進無人艇市場做準備。業界指出，無人艇製造速度快，加上國內造船廠商已具備成熟生產能力，一旦軍方需求確立，將可迅速啟動量產，整體造船產業鏈均有望受惠。