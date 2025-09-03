▲全家響應國際慈善日攜賽珍珠基金會，啟動全家珍愛新住民公益計畫。（圖／全家提供）

全家近年關注多元族群需求，今年5月與深耕新住民服務的賽珍珠基金會攜手合作，打造全國首間「新住民就業友善便利商店」，今日雙方再宣佈啟動「全家珍愛新住民」公益計畫，將透過「新二代教育扶助、文化認同推廣、便利生活支持」三大行動方案，支持千戶新住民家庭獲取教育資源，培養跨文化自信，促進社會多元共融，同時亦呼應聯合國永續發展目標SDG 10消弭不平等。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，「全家珍愛新住民」公益計畫將聚焦於教育、文化與生活三大面向，並透過新二代教育扶助與文化認同推廣，陪伴新住民家庭打破弱勢循環、累積跨文化自信。同時，「全家」盼持續運用通路力量發揮社會價值，也邀請消費者至全台4,300「全家」隨手捐零錢，善款也將用於支持「全家珍愛新住民」公益計畫，朝新住民友善社會邁進。

賽珍珠基金會執行長陳杰昇表示，台灣新住民家庭已超過250萬人，但許多新住民仍面臨經濟弱勢與社會隔閡，新二代在語言、教育資源與文化認同上更承受雙重挑戰。以新北市為例，部分校園新住民子女比例已近兩成，若缺乏社會支持，極易陷入貧窮與弱勢循環。因此，「全家珍愛新住民」公益計畫專注投入新住民家庭與新二代需求，聚焦在教育、文化與生活3大面向，希望幫助孩子獲得學習資源，更鼓勵新二代們正視並認同自身的新住民背景，從中建立跨文化自信，將差異轉化為成長優勢。

「全家珍愛新住民」公益計畫將從教育、文化與生活三面向推動，教育部份將推動「新住民子女助學計畫」，提供1,000位新二代子女物資卡、緊急助養與教育獎助學金，減輕家庭經濟負擔，並透過基金會社工定期陪伴，協助孩子安心學習、穩定升學。同時，將設計「文化認同校園教案」、舉辦「心文化嘉年華」，讓多元文化從校園與社區出發，增進大眾社會對不同文化理解度，也讓新二代能以母語和家鄉故事被看見，建立文化自豪與跨文化自信。

為協助新住民家庭快速適應在台生活，也將推出《便利生活手冊》，涵蓋生活指引、職場操作、行政資源與親子支持等10大日常生活單元，並以中文、印尼語、越南語、泰語及英語5國語系編撰，成為新住民跨文化交流與理解的重要媒介。

全家與賽珍珠基金會今年5月於南海店打造全國首間「新住民就業友善便利商店」，導入多語輔具、友善名牌與社工店長機制，協助新住民女性突破語言與文化門檻，逐步融入職場與社區，迄今已有多位新住民在便利商店體系找到工作，開啟人生新舞台。同時，更與移民署攜手舉辦「新二代小小店長體驗營」，邀請來自越南、印尼、緬甸等地的小小新二代到店體驗店員工作日常，並透過母語與顧客互動，進一步培養跨文化自信與身份認同，另亦持續舉辦「新住民職場體驗工作坊」，讓學員熟悉營運流程並成功媒合就業機會，一位參與者分享：「在這裡不怕說錯話，大家願意教，也願意聽我分享家鄉的故事」，道出友善職場不僅是一份工作，更是文化交流與社會連結的橋樑。