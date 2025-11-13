馬太鞍溪改道封堵凌晨3點趕工完成　水利署：明利社區展開復原

▲馬太鞍溪暴漲導致花蓮縣萬榮鄉明利社區淹水，經濟部水利署公告河道改道、封堵已完成。（圖／記者陳瑩欣翻攝自經濟部）

記者陳瑩欣／台北報導

水利署今（13）日表示，本次花蓮縣萬榮鄉明利村淹水事件，經水利署徹夜趕工，於凌晨3時已將馬太鞍溪河道改道並封堵，河水不再進入明利社區，將展開後續復原工作，讓居民早日恢復正常生活。對於各方的指正和批評，水利署虛心接受，但強調面對極端氣候，水利署始終秉持最大努力全力防汛與搶救，其中力未能及的部份，盼各界能予以理解。

水利署說明，關於花蓮縣萬榮鄉明利村的淹水事件，10日傍晚傳出萬榮鄉河水溢流消息，水利署在第一時間動員人力，出動相關人員及機具到場緊急處置，與時間賽跑，搶險工作計完成導水路1公里，封堵無堤防的溢流點300公尺，投入4.3噸鼎塊500顆，計動員人力127人次及重機具92輛次，自10日晚間8時起歷時55小時不間斷的努力，今日凌晨3時成功改道及封堵，河水已不再沿道路漫流進入社區，已無淹水情形，後續將加強培厚封堵段，另外道路淤泥尚待清理，環境清潔為今日另一個工作重點，各單位將共同努力，協助民眾早日恢復家園。

水利署表示，自馬太鞍溪堰塞湖釀災以來，馬太鞍溪河床大量泥砂待清淤，整體水系防洪挑戰極為艱鉅，水利署同仁夜以繼日、幾乎不眠不休，在人力與機具極限調度的情況下全力搶修。僅用11天，即完成馬太鞍溪下游2860公尺臨時土堤復原與加固作業；截至11月9日，更已完成約203萬立方公尺的河道疏濬（大幅超出原預計進度之38.61萬立方公尺）。這段時間，前線同仁不分晝夜守在工地，只為趕在颱風鳳凰來襲前強化防護，最終讓光復鄉兩千多名居民在風雨中受到的衝擊大幅減輕。

水利署強調，面對極端氣候與自然環境變遷挑戰，署內同仁正以最大的努力堅守崗位，全力守護地方安全。水利署並非擁有無限人力及機具，馬太鞍溪防汛與搶災，是全署總動員、跨分署支援的持續投入。期盼社會大眾能理解前線同仁的辛勞，給予更多支持與鼓勵，讓防災體系能持續堅韌運作。