館長遭前員工指「性騷」　勞長洪申翰：查明中！最重罰100萬

記者陳瑩欣／台北報導

「館長」陳之漢日前遭元老員工「大師兄」李慶元爆料，涉及要求底下員工「小偉」與自己妻子「館嫂」多次發生性行為，涉及職場性騷擾。對此，勞動部長洪申翰今（17）日表示，已派請新北市勞工局主動向公司代表人館長查明，若爆料屬實，最高可開罰100萬元；若沒有不法侵害預防措施，最高也可開罰30萬元。

▲網紅館長（圖右）遭員工李慶元（圖左）爆料指涉性騷，勞動部要查。（翻攝自李慶元臉書、館長YT）

洪申翰今日出席立法院衛環委員會，媒體堵訪詢問館長遭員工李慶元指涉性騷擾事件，並館長要求小偉傳生殖器照片給他，供館長及館嫂房事助興，還私傳與館嫂的性愛片與錄音檔給小偉，甚至曾叫小偉「睡大嫂」，與館嫂發生性行為高達2次，導致小偉飽受精神壓力，長期身心受創需求助身心科。洪申翰表示，如果真的做出像員工爆料的性騷擾行為，不管員工離職與否，都能向地方主管機關申訴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

館長昨（16）日晚間再直播否認所有指控，並反爆料把這3員工當爹在養。洪申翰表示，如果查明屬實，館長身為公司代表人，將會面臨《性別平等工作法》的最高100萬罰鍰；若雇主沒有做到不法侵害的預防措施，同樣可以依照同法開罰30萬元。

洪申翰表示，因為該案是社會高度關注事件，已經請新北市勞工局主動查明是否有違法情事。