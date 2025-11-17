無薪假小增至8456人　勞部：訂單稍回穩受美關稅影響已降低

▲製造業示意照。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

勞動部今天公布最新減班休息事業單位計435家、人數8456人，其中受美關稅影響有353家、人數7530人，受關稅影響家數及人數均略為下修，主要原因是訂單有稍微回穩。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計435家、實施人數8456人；較3日公布實施家數計455家、實施人數8331人相比，本次家數減少20家，人數微幅增加125人。

本次統計中有72家企業減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有1137名員工恢復原本工時。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱在記者會中表示，本期實施減班休息的事業單位大多屬於製造業，總共有353家、實施人數7923人；其中又以金屬機電工業283家、人數6029人占比最高。

李怡萱指出，地方政府收集到的資料顯示，受美國關稅影響而實施減班休息的事業單位總計有353家、實施人數有7530人，較上一期減少17家、人數減少45人。

李怡萱說明，受美國關稅影響的事業單位目前來看狀況算穩定；企業受關稅影響多數與訂單有關，家數與人數下修的主要原因是訂單有稍微回穩；不過，美對等關稅最後的結果還未完全確定，勞動部會持續保持觀察。

勞動部補充，目前通報減班休息的勞工朋友，有71%的企業（308家）為適用僱用安定措施的產業，有接近8成（78.1%，6607人）員工可以申請薪資差額補貼，也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。