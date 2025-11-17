6家虛幣公司慘了！踩洗錢防治等紅線　金管會共開罰702萬

▲金管會。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會證期局今（17）日公布最新洗錢防制專案檢查結果，針對6家虛擬資產業者開出罰單，包括亞太易安特、權勢國際、跨鏈科技、台灣芷荊、幣世代與桑費斯特等公司，因未落實客戶身分審查、交易監控與通報機制等，違反《洗錢防制法》等規定，遭裁罰金額從50萬元至200萬元不等，6家業者合計裁罰總額高達702萬元。

▲金管會一口氣裁罰6家虛幣業者，可點圖放大。（資料來源／金管會；圖／AI製表）

這波遭裁罰的6家公司中，9月底遭金管會列為「不得再提供虛擬資產服務」的就有5家，包括亞太易安特科技、權勢國際、台灣芷荊有限公司、幣世代科技、桑費斯特等公司都在這波裁罰名單上。

金管會指出，此次金檢落在5月，裁罰以5月時仍營業公司為準。其中，今年6月11日解散的亞太易安特科技有限公司因未配合提供檢查資料，並對可疑交易未採行合理監控措施，如客戶購買虛擬資產金額與年收入明顯不符、資金來源不明、未申報50萬元以上現金交易等情，遭重罰200萬元，為本次最高。

過去以加密貨幣提款機「BTM」引開話題的權勢國際有限公司因未妥善確認客戶身分、未拒絕模糊影像註冊或曾遭裁罰之申請者，且對符合內部定義的可疑交易未啟動調查與紀錄程序，遭裁罰150萬元。

跨鏈科技股份有限公司則被查出未即時檢視可疑交易警示案件，並將客戶個資儲存於外部系統且無足夠安全防護，違反洗錢防制與個資保護規定，遭裁罰52萬元。

台灣芷荊有限公司在身分審查、交易監控與資料保存多項義務出現缺失，甚至有提供不實資料、事後補做紀錄等規避查核行為，遭金管會裁罰100萬元。

幣世代科技股份有限公司則因未確實掌握客戶交易是否與其年收入相符、紀錄不足、姓名檢核不確實等問題，被處以50萬元罰鍰。

桑費斯特股份有限公司則因未進行客戶風險評估、缺乏交易監控紀錄、未通報高額交易等，被金管會依《洗錢防制法》裁罰150萬元。