勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

▲土銀總行外觀照。（圖／翻攝自Google map）

記者巫彩蓮／台北報導

為協助勞工朋友度過經濟難關，土地銀行配合勞動部辦理115年度「勞工保險被保險人紓困貸款（即勞保紓困貸款）」，自今（114）年12月15日至明（115）年1月2日開放申請，提供線上（12月15日上午8點起）、臨櫃（12月15日上午9點起）及郵寄方式（以申請期間郵戳為憑），每人最高貸款金額為新台幣10萬元。

土地銀行指出，勞保紓困貸款期間為3年，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，但必須同時符合三項條件，包括已參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款（或曾借貸已繳清）。

另外，勞保紓困貸款撥款時間為勞動部勞工保險局核准後的7個營業日內，土地銀行也提醒，若勞工朋友及早申請，多數可在農曆年前獲得款項，亦能透過個人手機完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，快速完成申辦手續。

土地銀行自92年以來辦理勞保紓困貸款已邁入第23年，為提供更便利、快速的服務，土地銀行持續強化數位系統功能， 114年度勞保紓困貸款案件共10萬4712件、貸款金額約104.58億元，其中超過99％案件為線上申請、自動撥款，充分展現數位化成效，並讓勞工朋友即時獲得貸款資金。

