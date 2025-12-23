「脆」也可以買房？永慶房屋1表比較「委託仲介還是自己找屋主買房」

▲透過仲介買房需要支付服務費，但有專人全程把關交易流程，交易案全性較高。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

台灣人愛滑Threads，流量高達全球的21%，連要價千萬的房產交易，也能成為「自售屋主」尋找買家的平台。然而房屋買賣不是小數目，買得划算之外，更要買得安心、安全，針對購屋族關心「委託仲介vs跟屋主買房」差異，永慶房屋專家一一分析費用、風險與資訊透明度的差異，以及兩者適合的族群，提高警覺才能避免吃虧。

買房找誰好？委託房仲還是跟自己找屋主？

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，市面上的中古屋買房管道主要分為「房仲委託」與「屋主自售」兩種，透過仲介的優點是有專人協助流程、節省時間。如果是經由大型連鎖房仲品牌，通常會有較穩定、充足的待售房源，可以根據購屋需求設定合適的找房條件，買方不需要大海撈針；仲介也會協助從找房、看屋、簽約、過戶到完稅交屋的流程，部分業者還會提供房屋產權調查、價金履約保障等交易保障，提高房產買賣的安全性。

「選擇屋主自售的最大好處則是節省仲介費，不過風險就要由自己把關。」陳賜傑說明，一般來說仲介服務費為買方1-2%與屋主4%，直接跟屋主買房雖然可以省下這筆費用，但必須自行把關合約流程、產權與屋況調查等，要小心瑕疵屋況、房產詐騙的風險。因此「屋主自售」比較適合熟悉房產買賣的買方，如果是首購族或不熟流程，還是透過「房仲委託」可以提供較多的保護。

買房不想吃虧 如何分辨房價高估低估？

值得注意的是，陳賜傑提醒，「不論是透過何種方式進行房產交易，都要小心成交價偏離行情，高於行情可能是溢價購買，或遇到不良仲介聯手投機客坑殺；低於行情則要小心有未告知的屋況瑕疵。」

目前內政部實價登錄網站，可以用「門牌」地址查詢歷史買賣資料，包含總價、買賣時間、屋齡、坪數、樓層等屋況資訊，比對行情時要留意成交案例與交易物件的條件是否相近，例如地點距離不能差太遠、成交時間是否過久、以及房屋型態（如坪數與樓層）應該一致或接近，才能避免誤判行情。畢竟房屋買賣金額龐大，以30坪的房屋為例，一坪只要相差10萬元，就可能累積出300萬元的價差，稍有不慎就可能影響自己的購屋權益。

為提高客戶購售屋的權益保障，永慶房屋首創「屋況+房價全保障」提高房產交易安全，交易前有「誠實安心認證」提供客戶判斷房屋是否為凶宅、輻射屋、短期轉賣等，交易中有業界唯一「真房價保證」揭露完整行情，如有隱匿或造假行情等而未落實買方保證，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費；購售屋全程還有「產權七審」與「價金履約保障」提高交易安全，且提供「不限屋齡漏水保固」等六大安心保障，確保屋況、產權與交易安全，為交易全程把關。