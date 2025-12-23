ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

「脆」也可以買房？永慶房屋1表比較「委託仲介還是自己找屋主買房」

▲▼ Threads,脆,買房,房仲,自售,房價,行情,購屋保障,房市,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲透過仲介買房需要支付服務費，但有專人全程把關交易流程，交易案全性較高。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

台灣人愛滑Threads，流量高達全球的21%，連要價千萬的房產交易，也能成為「自售屋主」尋找買家的平台。然而房屋買賣不是小數目，買得划算之外，更要買得安心、安全，針對購屋族關心「委託仲介vs跟屋主買房」差異，永慶房屋專家一一分析費用、風險與資訊透明度的差異，以及兩者適合的族群，提高警覺才能避免吃虧。

買房找誰好？委託房仲還是跟自己找屋主？
永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，市面上的中古屋買房管道主要分為「房仲委託」與「屋主自售」兩種，透過仲介的優點是有專人協助流程、節省時間。如果是經由大型連鎖房仲品牌，通常會有較穩定、充足的待售房源，可以根據購屋需求設定合適的找房條件，買方不需要大海撈針；仲介也會協助從找房、看屋、簽約、過戶到完稅交屋的流程，部分業者還會提供房屋產權調查、價金履約保障等交易保障，提高房產買賣的安全性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「選擇屋主自售的最大好處則是節省仲介費，不過風險就要由自己把關。」陳賜傑說明，一般來說仲介服務費為買方1-2%與屋主4%，直接跟屋主買房雖然可以省下這筆費用，但必須自行把關合約流程、產權與屋況調查等，要小心瑕疵屋況、房產詐騙的風險。因此「屋主自售」比較適合熟悉房產買賣的買方，如果是首購族或不熟流程，還是透過「房仲委託」可以提供較多的保護。

買房不想吃虧　如何分辨房價高估低估？
值得注意的是，陳賜傑提醒，「不論是透過何種方式進行房產交易，都要小心成交價偏離行情，高於行情可能是溢價購買，或遇到不良仲介聯手投機客坑殺；低於行情則要小心有未告知的屋況瑕疵。」

目前內政部實價登錄網站，可以用「門牌」地址查詢歷史買賣資料，包含總價、買賣時間、屋齡、坪數、樓層等屋況資訊，比對行情時要留意成交案例與交易物件的條件是否相近，例如地點距離不能差太遠、成交時間是否過久、以及房屋型態（如坪數與樓層）應該一致或接近，才能避免誤判行情。畢竟房屋買賣金額龐大，以30坪的房屋為例，一坪只要相差10萬元，就可能累積出300萬元的價差，稍有不慎就可能影響自己的購屋權益。

為提高客戶購售屋的權益保障，永慶房屋首創「屋況+房價全保障」提高房產交易安全，交易前有「誠實安心認證」提供客戶判斷房屋是否為凶宅、輻射屋、短期轉賣等，交易中有業界唯一「真房價保證」揭露完整行情，如有隱匿或造假行情等而未落實買方保證，最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費；購售屋全程還有「產權七審」與「價金履約保障」提高交易安全，且提供「不限屋齡漏水保固」等六大安心保障，確保屋況、產權與交易安全，為交易全程把關。

▲▼ Threads,脆,買房,房仲,自售,房價,行情,購屋保障,房市,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

關鍵字： Threads買房房仲自售房價行情購屋保障房市永慶房市訊息永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【張文最後一餐】掏千元大鈔買豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

推薦閱讀

永慶不動產高雄經管會力挺岡山農工　贊助10萬更新訓練設備

永慶不動產高雄經管會力挺岡山農工　贊助10萬更新訓練設備

深耕在地的永慶不動產高雄區經管會，支持在地重點學校－國立岡山高級農工職業學校，捐贈10萬元予籃球隊與舉重隊，充實學校體育器材設備，打造更完善的運動環境，協助學生創造更優異的成績！

2025-12-19 18:33
永慶加盟四品牌台南經管會支持九份子國民中小學　捐贈專屬籃球衣助小球員勇敢追夢

永慶加盟四品牌台南經管會支持九份子國民中小學　捐贈專屬籃球衣助小球員勇敢追夢

長期關注學校發展的永慶房產集團加盟四品牌台南區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產），捐贈3萬元給臺南市立九份子國中小籃球隊製作籃球衣，鼓勵孩子勇敢追逐夢想，以更自信的姿態迎接未來挑戰。

2025-12-19 18:00
永慶房屋推出「歡樂聖誕布巾組」帶給你聖誕暖心感　聖誕預約賞屋送多功能布巾

永慶房屋推出「歡樂聖誕布巾組」帶給你聖誕暖心感　聖誕預約賞屋送多功能布巾

聖誕節的腳步悄悄到來，台北街頭巷弄也被繽紛燈飾點亮，充滿濃濃節慶氛圍！永慶房屋為了迎接聖誕節，推出超可愛的聖誕造型多功能布巾，不僅能掛在聖誕樹上作為裝飾，也能化身為擦手巾、杯墊等日常小物，為生活增添趣味與便利。

2025-12-19 17:39
永慶房屋「i特助」導入房仲服務　即時回饋助屋主掌握售屋進度

永慶房屋「i特助」導入房仲服務　即時回饋助屋主掌握售屋進度

隨著AI應用逐步進入各產業，不動產仲介服務也開始導入AI工具，不僅強化資訊透明度也提升溝通效率。永慶房屋於LINE平台推出「i特助」AI科技工具，定期推播市場資訊與完整銷售報告，助屋主掌握銷售進度與市場熱度，提升售屋決策效率。

2025-12-22 11:07
餐飲轉房仲「薪」境差很大！鄭偉祥、楊昕在永慶創下百萬年薪

餐飲轉房仲「薪」境差很大！鄭偉祥、楊昕在永慶創下百萬年薪

2025年即將步入尾聲，許多人開始規劃2026新的一年要轉職，面對通膨與薪資成長幅度有限，不少上班族開始將目光投向有獎金制度的業務職缺，科技、金融及房地產業因此成為備受青睞的轉職焦點。

2025-12-22 12:04
中籤逾11萬落袋！捷創掛牌上櫃上演蜜月行情　大漲134%

中籤逾11萬落袋！捷創掛牌上櫃上演蜜月行情　大漲134%

捷創科技（7810）今日以承銷價格每股85元正式掛牌上櫃，盤中股價最高達199.5元，上漲114.5元、漲幅達134%，投資人若先前幸運申購中籤，一張最高現賺11.45萬元。

2025-12-23 10:18
黃金存摺飆4573元新天價　36公克抱1年賺近6.5萬

黃金存摺飆4573元新天價　36公克抱1年賺近6.5萬

國際金價漲勢煞不住，帶動國內黃金投資同步升溫。台灣銀行黃金存摺今（23）日再刷歷史新高，每公克賣出價衝上4573元新天價，近1年漲幅超過65%。若去年底以約10萬元買進36公克黃金存摺，抱到今天高點賣出，現賺將近6.5萬元，報酬相當驚人。

2025-12-23 10:03
矽光子兩樣情！聯亞處置首日腳軟小跌　華星光刷天價率5檔走揚

矽光子兩樣情！聯亞處置首日腳軟小跌　華星光刷天價率5檔走揚

AI運算進入「百萬GPU」時代，矽光子（CPO）技術將在明（2026）年進入大規模商轉，矽光子族群聯亞（3081）再度於今（23）日關緊閉，每20分鐘一盤，股價小跌約1%來到598元，華星光（4979）勁揚逾7%，創下287.5元新高價位，波若威（3163）、聯鈞（3450）、上詮（3363）、訊芯-KY（6451）、光聖（6442）等5檔均維持紅盤之上。

2025-12-23 10:29
台灣光罩宣布投4.35億元擴14吋光罩產能　攻先進封裝市場需求

台灣光罩宣布投4.35億元擴14吋光罩產能　攻先進封裝市場需求

台灣光罩（2338）於12月22日董事會決議通過，為因應未來產業技術發展需求，設備採購金額共新台幣4.35億元。此項資本支出，擬擴充14吋光罩(Photomask)生產線產能，運用於先進製程2.5D及3D封裝技術，透過立體整合方式，將諸多關鍵元件整合於中介層。這項擴產計畫強化公司技術地位，更提供重要客戶充足產能。

2025-12-23 10:27
統一00757成分股增Palantir　提升AI供應鏈完整度

統一00757成分股增Palantir　提升AI供應鏈完整度

根據指數公司ICE Data Indices所公布的尖牙指數（FANG+ Index）12月季度審核結果，成分股剔除ServiceNow，並新增美國數據分析決策巨擘Palantir，已於12月19日美股盤後生效，讓指數在AI領域的布局達成關鍵性完整度提升。追蹤該指數的統一FANG+ ETF（00757）也將進行相對應的成分股調整，打造出核心算力、雲端基建、終端應用、資安防護、再到整合決策的進化版圖。

2025-12-23 11:42

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

37萬存股族等到！台企銀盤中填權息　8大公股剩2金控趕進度

比沒單更可怕！水五金產業遇「結構性海嘯」

中籤逾11萬落袋！捷創掛牌上櫃上演蜜月行情　大漲134%

地中海航運買不完　傳出欲收購全球第十大貨櫃船公司以星航運

即／威力彩16槓下期上看3.1億

路透：輝達擬2月正式向中出貨H200

擷發科攜手高市府　進駐亞灣打造AI軟體設計基地

美國已是台灣最大出口國　貿協明年9月將重返達拉斯辦台灣形象展

57萬股民平常心！00940再配0.045元　明年1／8除息

飾金飆每錢17320元天價　銀樓老闆笑喊「沒到頂！明天繼續漲」

年終航空貨運運價回落、農曆年前小旺季　明年因關稅已加恐不如今年

貨櫃船訂造量創紀錄多為汰舊　換下的未及汰換年齡船隻將成隱患

車用電子新兵加一！　輝創電子預計下月中上市

南亞科「出關更大尾」爆量刷天價　記憶體股力積電、十銓亮燈

南亞科全球DRAM市佔升至2%！Q3記憶體排名洗牌　三星HBM超車美光

黃金存摺飆4573元新天價　36公克抱1年賺近6.5萬

快訊／新青安止跌反彈　11月受理金額318億、件數寫5個月新高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366