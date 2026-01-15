不看年資跟業績　永慶房屋「獎勵旅遊」新人首年就有機會飛海外

▲永慶房屋「海外旅遊獎勵」斥資千萬發福利，近三年來共有超過2千人次獲獎。

台灣人超愛出國！根據旅遊網站統計，2025年台灣每人平均出國次數是2.45次，房仲第一品牌永慶房屋去年也大方送員工兩次獎勵旅遊！包含7月份舉辦「海外旅遊獎勵暨員工旅遊」，表揚超過600位業務人員，飛往馬爾地夫、新加坡及韓國等地幸福度假，11月再舉辦「永者饗宴獎勵旅遊」，飛往南京體驗「六朝古都」文化風光。

近年來屢次獲幸福企業獎項肯定的永慶房屋，打破收入不穩定的業務傳統，提供業務新人首年72萬收入保障，前12個月保障每月6萬收入，保障期後每月還有底薪，依照職級與表現從4萬起跳，搭配業績獎金、旅遊獎勵、「幸福成家基金」等獎勵，還有「月排休最高10天」、「月月晉升」等具體制度。其中，獎勵旅遊不限年資與職級，只看實力說話、績效達標就有機會領取，激勵員工有努力就能被看見！

2026年海外旅遊獎勵 宣布提前開跑

永慶房屋年年斥資千萬在獎勵旅遊，近三年來共有超過2千人次領獎，而為了擴大鼓勵、提升員工的幸福感，宣布提前開跑2026年度「海外旅遊獎勵」的業績累計期間，讓大家能把握歲末迎新年的購屋買氣，衝刺業績站上領獎舞台，領取額外的獎勵。

獲得2025年「海外旅遊獎勵」的鄭偉祥經紀人員認為，永慶房屋真的很照顧員工，除了業務新人有保障收入，讓新人可以安心學習減輕經濟負擔，自己入行第四個月成功完成第一筆成交。還有額外的旅遊獎勵以及幸福成家基金能爭取，讓收入再攀升，努力付出能反映在薪水上，創下最高月收達6位數的成績。

▲永慶房屋獎勵旅遊沒有年資限制，鄭偉祥經紀人員2025年成功獲得「海外旅遊獎勵」。

不分年資與職級都能領「永者饗宴旅遊」

在強調多元人才的時代，永慶房屋肯定不同人員特質、重視團隊專業分工，因此「永者饗宴旅遊」優先獎勵「精準做對事」的員工，業績不再是唯一指標，若能幫助團隊經營社區、獲得客戶致電表揚、等等，都能成為加分項目，讓每位夥伴都能根據自己擅長的領域，在團隊中發揮價值，更在工作中收穫成就感。2025年「永者饗宴旅遊」就有多位年資未滿1年的員工獲獎，證明永慶獎勵員工不分資深資淺，也讓年輕世代與新進夥伴更有前進動力。

「有些夥伴比較積極，願意多花時間拚業績，公司絕對有資源支持他；如果是追求穩定的夥伴，團隊則會透過明確的目標與分工，讓大家能在適合的步調裡把事情做好。」永慶房屋人資部協理塗振宏表示，企業的穩定成長，來自於員工能安心投入，所以我們積極傾聽每位員工的需求，逐步調整與打造一個薪獎具競爭力、工作生活平衡、升遷制度都更完善的職場。

2026年永慶房屋持續展店招募好人才，也給出「年前先面試、錄取年後再報到」，給轉職者更多的彈性。歡迎對房地產有興趣的求職者、新鮮人一起加入永慶的行列。

▲打破業務工作收入不穩定迷思，永慶房屋給業務新人首年保障72萬收入。



