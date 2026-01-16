5000億美元投資換15％關稅？ 專家：單看帳面「不太划算」

記者劉邠如／台北報導

美國對台關稅降至15%，但同時要求台灣半導體與科技業者投入2500億美元投資，並由台灣政府提供同額信用保證，合計高達5000億美元的承諾，引發外界質疑「代價是否過高」。亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，若與日本、韓國相比，台灣的投資規模「並不特別突出」，但若僅以省下的關稅金額衡量，確實「不太划算」，真正的代價是高科技產能加速外移。

●與日韓相較「不見得不利」 關鍵在是否有談判空間

談到這份協議對台灣究竟是利多還是弊多，邱達生先從國際比較切入。他說，「如果說比照其他的國家，就是不見得是不利，因為基本上如果以金額來看，日本跟韓國大概也是這樣子的一個投資金額。」

他認為，必須思考一個前提：若台灣沒有爭取到15%的對等關稅，美國是否就會「輕輕放過」？他直言，「如果我們不去爭取這個15%的話，是不是美國就會輕輕放過我們，讓我們跟越南一樣，只要鎖定在開放市場？這也不確定。」

因此，這並非單純的「要或不要」，而是在既有壓力下尋求相對可控的條件。

省下關稅僅約50億美元 單看帳面「不太划算」

不過若只從關稅節省的角度計算，邱達生坦言數字並不好看。他以去年台灣對美出口規模估算，「現在省下的關稅大概就是50億美元，如果這樣算的話大概是不太划算。」

但他強調，真正的重點不在帳面關稅，而是產業結構的變化，「我們現在最主要付出的代價是，我們的這些高科技廠，特別是台積電去擴大美國投資。」

他進一步指出，台積電在法說會上已表達對台灣電力供應穩定度的疑慮，「把產能外移是早晚的問題，那現在只不過就是在美方這種談判的情況之下，加速這個過程。」

●傳產雖降稅仍吃力 15%對毛利低產業仍偏高

對傳統產業而言，15%關稅是否真能帶來喘息空間？邱達生認為，確實比原本的稅率更有競爭力，但壓力並未消失。

他說，本來台灣傳產在美國市場與日韓競爭，「如果沒有談到15%的話，那至少現在就是跟日韓站在共同、相同的位階。」等於從原先約23.5%的稅率降到15%，「降了8.5個百分點，原本價格競爭的壓力就減輕了。」

然而他也提醒，「這個15%的關稅還是很高，因為這些傳產的毛利沒那麼高，所以即便看樣子是價格競爭優勢程度上的減輕，但是還是不能放鬆開發其他潛在市場的腳步。」

●5000億美元信用保證 關鍵在「能否回收」

外界最擔心的，是2500億美元的政府信用保證是否形同實質支出。邱達生表示，核心風險在於投資能否順利回收。

「它的最主要風險就是說，這個投資能不能回收，風險能不能控管好。」他指出，金額過於龐大，「光靠企業大概也不夠，所以才會由政府需要去做一些」，但真正的關鍵在於，「是不是有獲利回收的機會。」

至於是否看好回收前景，他坦言「很難說」。他以去年AI需求爆發為例，「如果像去年這種難以預期的AI強勁需求，其實這個投資是值得的；只不過把時間拉長，我們不是那麼確定。」

他也示警，可能出現排擠效果，「這部分當然也是有機會擠壓台灣本地的融資、投資空間，因為等於把大量承諾綁在單一市場。」

●最大變數仍是AI景氣 過熱或反轉都可能衝擊

談到未來風險，邱達生直指AI景氣是核心變數，「就是說景氣反轉，或是AI出現階段性的供過於求，那可能就會引發一些在資產負債表比較不好看的數字。」

他認為，目前市場之所以正面看待，是因為不確定因素暫時消失，「反映在股市表現，大家覺得是很正面，因為本來不確定的因素消失了。」

●232條款壓力未必落在台積電 可能由客戶承擔

對於協議中設定「在美產能1.5倍以內才可豁免232條款」的限制，邱達生並不過度悲觀。他指出，「台積電是市場價格制定者」，即便未來超過額度，也未必由台積電吸收關稅。



「可能到時候是NVIDIA或AMD它們在付關稅，所以這部分大概也不用特別擔心。」

●40%供應鏈移美「滿挑戰」 需更多配套誘因

美方提出將40%半導體供應鏈移至美國的目標，邱達生認為難度不低，「要達到這個40%的供應鏈，滿挑戰的。」

他指出，除了台灣企業在壓力下加速布局，美國也必須提供更多誘因，「比如避免雙重課稅協議，或更多讓企業能夠加速過去的措施。」



他強調，美國生產成本高已是共識，「怎麼樣協助台商在過去開出產能的過程能更順利，這個也是雙方都要配合，不是只有靠台灣。」